Andy y Lucas confiesan para quién no tocarían nunca y sus palabras incendian las redes

Andy y Lucas está promocionando su nuevo álbum con el que celebran sus dos décadas de carrea musical. Las versiones de 20 de sus canciones más exitosas han sonado en los últimos meses a través de las principales plataformas para su público. Y en una de sus entrevistas promocionales con la agencia Europa Press, el dúo gaditano se ha visto envuelto en una notable polémica.

Este nuevo álbum del que ya conocemos tres adelantos, repasa su trayectoria junto a grandes amigos y compañeros de la música. Y preguntados por si hay alguien para quien se negarían a cantar, Andrés Morales y Lucas González han explicado su postura: "Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente. Si vas con los católicos eres de derecha o ultraderecha. Si vas con los gays eres ultraizquierda. Nosotros no somos de nadie. Nosotros somos nuestra patria. Mi bandera es mi hijo".

Unas palabras que no han sentado demasiado bien en el País Vasco y que ha generado todo un torrente de respuestas críticas contra ellos. La mayoría de ellas son por parte de cargos públicos del citado partido político que le han dado la vuelta a sus palabras.

"No creo que a ningún ayuntamiento de EH Bildu se le haya pasado por la cabeza contratar a este grupo de 'humoristas'.🤡🤡 Siempre pensamos en beneficiar a la ciudadanía. 😉" tuiteó Jon Iñarritu diputado en Madrid de EH Bildu. "He aquí una promesa electoral con, vista la experiencia, un gran respaldo social: Si gobernamos, Andy & Lucas no volverán a Durango, ni por ellos ni por nosotras 😂😎" escribió Ima Garrastatxu Urbaneja, alcaldesa de Durango.

A cambio, Andy y Lucas han recibido también algunos mensajes de apoyo de quienes respaldan sus declaraciones: "Bravo por @_AndyyLucas_ Aún queda gente con valores y que respeta a las víctimas de los Asesinos, secuestradores, extorsionadores Gracias @_AndyyLucas_ #NiOlvidoNiPerdón" o "Dicen la verdad" fueron algunos de los mensajes que apoyaron sus palabras.

Lo que queda claro es que el dúo ahora mismo está en el centro de la polémica entre detractores y defensores. Un resumen que podríamos definir como este usuario de Twitter: "Si yo fuera su representante, ahora mismo llevaría tremendo cabreo🤦🏻‍♀️ Acaban de pisar arenas movedizas💩 Veremos si su imagen sale indemne por bocachanclas🙄".

Cada mensaje posterior que están lanzando Andy y Lucas se convierte en un nuevo aluvión de críticas. Eso es justo lo que pasó apenas dos días después cuando aseguraron que "no nos gusta que nos llamen ni progres ni fachas. Somos normales. Es lo que queremos que nos llamen. Porque somos normales, el raro eres tú".