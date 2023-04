Pablo Motos se sincera sobre un accidente que pudo ser mortal “Me pegué un tiro en la cabeza”

El presentador del Hormiguero, Pablo Motos, ha confesado en su programa una anécdota que casi acaba con su vida. Durante su entrevista con el actor Ricardo Darín, protagonista del éxito Argentina, 1985, las hormigas Trancas y Barrancas hicieron uno de los juegos a los que nos tienen acostumbrados en el programa. En esta en el que tenían que contar una historia y el otro tenía que adivinar si la historia es real o no. Entonces, las hormigas preguntaron a Pablo si había manejado alguna vez un arma.

A la pregunta, Pablo respondió; "Me pegué un tiro en la cabeza, no me di, por eso estoy aquí. Fue en la mili y me dedicaba a guardar las armas, cuidarlas y limpiarlas" continúo con la historia; "Había quedado con una chica y, cuando ya estaba recogiendo, un montón de mandos aparecieron con sus pistolas tras unas prácticas de tiro". Como el presentador no quería quedarse sin su cita, hizo mal su trabajo: "Decidí no limpiar ninguna, solo les pasé un aceite por fuera pensando que no había balas. Pero me encontré una pistola que tenía una bala en la recámara", recordó. "Al montarla se disparó, me rozó una ceja, me quedé sordo de un oído, sin habla. Me llevaron al hospital, donde estuve cinco o seis horas para ver si me recuperaba", continuó. "Al día siguiente me llevaron al cuartel y me arrestaron por hacer mal mi trabajo",concluyó.

Ricardo Darín y su mala experiencia en los Oscar

El actor argentino acudió al Hormiguero para hablar de su último trabajo, Argentina, 1985, una película que ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos El Goya, el Globo de Oro, el premio del público de San Sebastián y Venecia, una nominación a los Oscar, y hace unos días, El Platino a mejor internacional en Madrid.

A lo largo de la entrevista habló de diversos temas y anécdotas pero hubo una que llamó especialmente la atención, el actor no disfrutó en exceso de la gala de los Oscar en el año 2002, como protagonista de El hijo de la novia. En aquella ocasión vivió una mala experiencia y, de hecho, desde ese momento no quiso volver.

Por ello, a lo largo de estos años ha tenido la oportunidad hasta en cuatro ocasiones de ir a la gala más importante del mundo del cine, sin embargo, no ha sido hasta esta edición cuando ha decidido que no tenía otra opción que no fuese acudir a los Oscar. El motivo por el que no disfrutó de su primera vez fue lo siguiente; "El contexto era muy distinto, había ocurrido hace muy poco el atentado de las Torres Gemelas y todo el mundo estaba muy paranoico en Estados Unidos. No era la mejor de las situaciones y eso hizo que yo no lo pasara tan bien".