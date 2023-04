Así suena 'After All', el nuevo tema de Texas incluido en su recopilatorio de grandes éxitos

La banda formada originariamente por los hermanos Johnny y Gerry McElhone junto a la cantante Sharleen Spiteri, el guitarrista Ally McErlaine y el batería Stuart Keer, conmemoran las más de tres décadas que llevan encima de los escenarios.

Y para celebrar estos 34 años de intachable carrera, la que es una de las mejores bandas de pop rock inglés del siglo XX, anuncian una recopilación especial de 2LP y 2CD: The Very Best Of 1989 – 2023. Este recopilatorio, que saldrá a la venta el próximo 16 de junio, contiene sus grandes éxitos, pero no solo eso ya que además incluye dos nuevas canciones: Keep On Talking y el nuevo single, After All.

After All es una canción que pisa fuerte. El vídeo, dirigido por Lewis Knaggs, presenta a Sharleen dando una actuación estelar, desatando su Dave Grohl interior.

Texas - After All (Official Video)

Luego está Keep On Talking, un cover de la versión de 1965 de Northern Soul, Keep On Talking, escrita por Dan Penn y Spooner Oldham, y producida por Andrew Loog Oldham en el popupal estudio estadounidense, Muscle Shoals.

En esta colección de 24 joyas de una brillante carrera está presente el de The Wu-Tang Clan. Los cinco que fueron Top 10 singles de un álbum. El de Alan Rickman en el vídeo. La que fue una portada inspirada de Al Green. Los dos que escribieron con los titanes de la música estadounidense, Dallas Austin y Gregg Alexander. El que fue remezclado por Giorgio Moroder. La que ayudó a darles su primer álbum número uno francés. La pareja que, según la mujer al frente, hace que el público en vivo se vuelva "absolutamente loco". El del vídeo dirigido por Peter Kay. El otro con Wu-Tang Clan. El que les dio, nada más lanzarlo, un single Top 10 con su primer lanzamiento. El banger con un sample de Donna Summer. Y el que terminó siendo la sintonía una sitcom estadounidense de gran audiencia ...

Johnny McElhone y Sharleen Spiteri en una imagen de archivo. / Paul Natkin/Getty Images

Y todos esos, por supuesto, son sólo algunos de los aspectos más destacados de esta compilación de 24 pistas. Entonces, cuando Sharleen Spiteri echa un vistazo atrás para mirar estas canciones, ¿cuál es la sensación general?, ¿satisfacción de un trabajo bien hecho?, ¿lo mejor está por venir?.

"Tengo que ser honesta: todavía siento que estoy muy cerca del principio. Y la energía y el ambiente entre todos nosotros, como banda, no creo que hayamos sido más felices, y no creo que hayamos estado más unidos. Y no creo que hayamos estado más definidos sobre quiénes somos", señala la cantante escocesa.

Texas, una de las bandas más queridas del Reino Unido, ha producido más de una decena álbumes de estudio y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.