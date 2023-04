Barack Obama acudirá al concierto de Springsteen el próximo viernes en Barcelona

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, tienen previsto viajar el próximo viernes a Barcelona para asistir al concierto que el cantante Bruce Springsteen ofrecerá en el Estadio Olímpico Lluís Companys dentro de su gira europea.

Se trata de una visita relámpago del matrimonio a la capital catalana, pero que requerirá un despliegue de seguridad en el que participarán los Mossos d'Esquadra, que también estarán pendientes de la agenda que lleven a cabo en la ciudad.

Según ha avanzado el diario El País sobre el desplazamiento de Obama, el exmandatario, que estuvo por primera vez en Barcelona en 1988, cuando recorrió como "mochilero" varios países europeos antes de trasladarse a Kenia para conocer el pueblo de su padre, se hospedará junto a su mujer en uno de los hoteles de cinco estrellas de la zona alta de la ciudad para asistir al primero de los dos conciertos que el Boss y su E Street Band ofrecerán en el mismo espacio de Barcelona, en lo que serán sus únicas actuaciones en España.

La Ciudad Condal será el arranque de la gira europea del músico y tras los conciertos en nuestro país, Sprinsgteen & The E Street Band visitarán Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich (Alemania), Viena (Austria) y Monza (Italia).

Springsteen arranca su gira europea en el Estadio Olímpico de la capital catalana. / Kevin Mazur/Getty Images for Bruce Springsteen

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows europeos en vivo de Springsteen y su banda habitual desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour, gira que fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar. El grupo tocó públicamente por última vez en el programa Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde tocaron dos canciones de su más reciente álbum de estudio, Letter to You, álbum que debutó en el #1 en once países.

Una sólida amistad

La relación entre ambos viene de lejos; el cantante de Nueva Jersey participó en la primera campaña electoral de Obama, cantó en la toma de posesión y una vez presidente, en 2016, lo condecoró con con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor reconocimiento al mérito civil de Estados Unidos. Además, esa amistad los llevó a crear conjuntamente, en 2021, el pódcast Renegades: Born in the USA, donde ambos conversaban sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense y que se convirtió ese mismo año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify.

En 2016, Barack Obama condecoró a Bruce Springsteen con la Medalla Presidencial de la Libertad. / Chip Somodevilla/Getty Images

El matrimonio Obama no son las únicas personalidades que se desplazarán a Barcelona para asistir al concierto de Springsteen, pero por el momento no se han facilitado más detalles sobre otras figuras que también han reservado ya su entrada al concierto.