Ed Sheeran tiene claro con que artista española colaboraría: Rosalía

Ed Sheeran está de vuelta. El británico lanza el próximo 5 de mayo su nuevo álbum: Subtract. Para ir calentando motores, el cantante ha lanzado los temas Boat y Eyes Closed. Además, para presentar su nuevo trabajo, la estrella musical estuvo en Madrid cantando en primicia en directo los temas para un grupo privilegiado de fans.

Pero antes de salir al escenario y emocionar a los presentes, Ed se sentó a charlar con nuestra compañera Cris Regatero. El cantante le dio nuevos detalles sobre su nueva era musical en una entrevista muy especial (que podrás disfrutar el próximo 5 de mayo en exclusiva en LOS40).

Durante esa entrevista, el cantante le confesó con qué estrella española le gustaría colaborar en una canción. ¡Y no lo dudó ni un solo segundo!

Ed Sheeran quiere colaborar con Rosalía

"Sinceramente, Rosalía es muy, muy top", le responde Ed cuando Cris le pregunta con qué artista español le gustaría colaborar. Pero la cosa no se queda ahí. ¡Ni mucho menos! El cantante nos ha contado con qué canción conoció a la intérprete.

"Creo que fue Fucking Money Man la primera canción que escuché de ella. ¡Y me encantó!", ha respondido el cantante. Sin duda, un temazo que dejó a todo el mundo sin palabras. Incluido al pelirrojo.

La anécdota de Cris Regatero con Ed Sheeran

La presentadora de LOS40 ha acudido a sus redes sociales para contar una divertida anécdota que le pasó con Ed Sheeran justo antes de empezar a grabar la entrevista. Antes de que empezasen a hablar, el artista británico le empezó a hablar de fútbol.

"El caso es que este hombre encontró un vínculo conmigo y empezó a hablar. Todo muy guay hasta que salió su momento futbolero e intentó hablar conmigo de fútbol porque se estaba jugando la Champions", empieza diciendo Cris.

"Me preguntó si había visto el partido y le repondí que 'yes'. Pero no lo había visto. Ni si quiera sabía que estaba jugando el Madrid ese día. Así que disaster. Decidí ser honesta y le dije que no lo había visto", termina diciendo.

Como última reflexión, Cris anima a que aprendamos de todo. Porque nunca sabes cuándo vas a hablar con Ed Sheeran sobre ello.