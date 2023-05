¿Quieres un abono VIP doble para el Primavera Sound en Madrid o Barcelona?

A estas alturas, ¿quién no conoce el Primavera Sound? Uno de los festivales más importantes del panorama nacional vuelve con una nueva edición. ¿Lo mejor de todo? Que por primera vez se celebrará en dos ciudades de nuestro país: Barcelona y Madrid. Mientras que en la primera se celebrará del 1 al 3 de junio en Parc del Fòrum; en la segunda será del 8 al 10 de junio. Ahora sí que no hay excusa para no acudir.

Este 2023, el Primavera Sound ha tirado la casa por la ventana, contando con cartel lleno de estrellas: desde Rosalía hasta Kendrick Lamar, pasando por Måneskin o Calvin Harris. ¡Todos tienen cabida en el festival!

¿Y quién no puede faltar este año en el Primavera Sound? Tú. Si eres titular de la Tarjeta LOS40 MyCard y tienes más de 18 años, ¡participa y gana uno de los 2 abonos dobles VIP que sorteamos para el Primavera Sound 2023 para los tres días! Barcelona o Madrid, ¡tú eliges! No dejes que te cuenten la experiencia y vívela con tu persona favorita. Canta Despechá de Rosalía o Money Trees de Kendrick Lamar, baila al ritmo de Calvin Harris o emociónate con Halsey. ¡Todo es posible en el Primavera Sound!

Además, durante uno de los tres días del festival, podrás entrar antes que nadie al recinto del Primavera Sound 2023. Para que veas cómo es el sitio antes que nadie. ¿Te imaginas echarte una foto en el festival sin que nadie aparezca por detrás? ¡Es posible!

¿Qué aún no tienes la tarjeta de LOS40 MyCard? No te preocupes. Puedes solicitarla ahora mismo desde la app de imagin, a través del siguiente link y después participar en el sorteo.

Consigue un abono doble para el Primavera Sound 2023

Para conseguir uno de los un abonos VIP doble para Barcelona o un abono VIP doble para Madrid que sorteamos para el Primavera Sound 2023, solo tienes que:

Tener más de 18 años.

Entrar en el formulario y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué artista tienes más ganas de ver de el Primavera Sound 2023 y por qué?

Queremos saber qué artista es tu favorito del cartel del Primavera Sound y por qué. Responde en el siguiente cuestionario. Si no lo ves correctamente, haz el cuestionario aquí.

Participa ya. Tienes hasta 21 de mayo para hacerlo. Consulta las bases legales aquí.

Además, los ganadores y sus acompañantes podrán entrar antes que nadie al recinto para hacer un tour durante uno de los días.

¿En qué consiste tener un abono VIP?

Cada abono VIP para el Primavera Sound consiste en:

Abono para el festival

Acceso al recinto por carril de entrada exclusivo

Acceso a todas las zonas VIP hasta completar aforo

Acceso a las áreas de visibilidad preferente de los escenarios principales hasta completar aforo

Acceso preferente a las actuaciones programadas en espacios de aforo reducido excepto en aquellas para las cuales se requiera de un ticket de reserva /

Pack de bienvenida

¡Todo ventajas para que solo te centres en disfrutar de la música!

Sobre LOS40 MyCard e imagin*

La tarjeta de crédito LOS40 MyCard te da la posibilidad de acceder a sorteos de entradas; pases VIP para Meet&Greets; BackStage Tours y pruebas de sonido con tus artistas favoritos… Además, es una tarjeta 100% reciclable con la que tendrás todos tus movimientos bajo control y gestionarás tus compras cómodamente.

Para más información, haz clic aquí o descárgate la app de imagin.

* imagin, marca comercial de imaginersGen, S.A., agente de CaixaBank, S.A.. CaixaBank, S.A., comercializa productos de la entidad de pago híbrida CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., en adelante CPC, con C.I.F. A-08980153 e inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España con el código 8776 y entidad que ofrece la tarjeta de crédito MyCard LOS40. El sistema de protección de fondos de clientes usuarios de servicios de pago elegido por CPC es el depósito en una cuenta separada abierta en CaixaBank, S.A. La concesión de la tarjeta de crédito está sujeta al análisis de la solvencia y de la capacidad de devolución del solicitante, en función de las políticas de riesgo de la entidad CPC.