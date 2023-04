Aitana y Ana Guerra, El Canto del Loco, OBK... Buena música española esta semana en La Máquina del Tiempo

En el verano de 2015, el DJ y productor belga Lost Frequencies (Felix de Laet) llegó al número uno de LOS40 con Are you with me? Siete años después, en 2022, lanzó un tema de título parecido, Where are you now, esta vez acompañado del cantante Calum Scott. Pues bien esta segunda canción fue número uno hace exactamente un año. Con dicho éxito abrimos esta semana La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que recordamos canciones que hicieron historia en la lista una semana como esta años atrás. Excepto por este tema, todos los demás llevan la firma de artistas españoles.

Continuamos retrocediendo hasta 2018, hace cinco años. Lo malo, la canción que grabaron Aitana y Ana Guerra y con la que se dieron a conocer fuera de la academia de OT, recuperó la primera posición el 21 de abril de ese año (ya había sido número uno el 7 de abril); y volvería a situarse en lo más alto una semana más, en mayo. Uno de los debuts más potentes que se recuerdan en la lista. Y de una canaria (Ana Guerra) a un grupo también de las paradisiacas islas: Efecto Pasillo. Su tema No importa que llueva fue número uno el 20 de abril de 2013, hace diez años.

Se cumplen ahora quince años del número uno en LOS40 de El Canto del Loco con ¡Eres tonto! Fue el 19 de abril de 2008 cuando aquel inolvidable sencillo del álbum Personas (el último que publicaron) se situó en el puesto de honor por primera vez. Estuvo un total de cuatro, siendo la segunda canción que más estuvo en la cima aquel año (por detrás de Ella elle l’a, de Kate Ryan, que estuvo cinco veces). Y de unos madrileños a una catalana: Beth Rodergas, quien representó a España en Eurovisión en 2003 con Dime, tema que lideró el chart el 19 de abril de aquel año.

Concluimos con otro éxito nacional. En 1998, OBK (Jordi Sánchez y Miguel Arjona) remezclaron algunos de sus sencillos de su primera etapa en el disco Singles 91/98 y uno de ellos fue De qué me sirve llorar (que, de hecho, abría ese álbum). Llegó al número uno el 28 de abril. En la actualidad OBK sigue en activo, ya como proyecto unipersonal del cantante Jordi Sánchez.