Belén Esteban reflexiona sobre la amistad para recordar uno de los momentos más duros de su vida

Parece que fue ayer cuando miles y miles de personas fueron testigos de cómo Belén Esteban sufría un traspié (nunca mejor dicho) en directo durante el programa de Sálvame. Una caída que acabó con una rotura de pierna con la que ha estado lidiando durante meses. Pues bien. De esto ha pasado ya un año, y aunque ella nunca ha perdido la energía que le caracteriza, reconoce que ha sido uno de los momentos más difíciles de su vida.

Ahora que han pasado más de 365 días de este momento, la presentadora y colaboradora ha querido recordarlo en sus redes sociales. Aprovechando la ocasión, ha hecho una reflexión sobre la amistad y un repaso a todos aquellos que sí han estado a su lado durante estos meses tan duros.

"Hoy hace un año que me rompí mi pierna solo quiero agradecer a mi madre,mis hermanos,mis cuñadas Sandra y Alma, a mi niña y a mis amigas Marivi,Tina,Paloma y sobre todo a mi marido Miguel y mis amigos que siempre han estado a mi lado los que me quieren de verdad, los demás me sobran…. y a mis seguidores que sé que me quieren mucho y de verdad (gracias)", dice Belén en la descripción de la galería de fotos que ha compartido. En ella muestra las radiografías de su lesión.

Como era de esperar, las palabras de Esteban no han tardado en revolucionar a los usuarios, que han inundado las respuestas de comentarios de todo tipo acerca de esta reflexión. Por un lado están los que parecen haberse molestado por la frase de "los demás me sobran" de nuestra protagonista. Por otro, los que comparten el mismo pensamiento que ella. Entre los comentarios está el del Maestro Joao, que ha apoyado a su amiga en este primer aniversario de su lesión. "Ya estás estupenda y eso es lo mejor", dice. "En los malos momentos se ven los verdaderos amigos", dice una seguidora. "Gracias a Dios que con tu fuerza de voluntad y la paciencia y tu gente has podido salir adelante", añade otra.

Y tú, ¿también has aprovechado un momento de bajón para darte cuenta de quiénes de tu alrededor merecen la pena realmente?