La impactante cifra que Ilia Topuria gana al mes ('La Resistencia'): "Ganados a pura hostia"

La Resistencia es uno de esos programas en los que conocer a gente nueva. Algunos ya conocían a Ilia Topuria de antes, pero otros (seguramente la gran mayoría) no han tenido ese placer. La noche del martes, el programa de Movistar+ presentado por David Broncano tuvo como invitado a 'El Matador', toda una estrella de la UFC.

Su presencia imponía, especialmente en un escenario tan improvisado como el de La Resistencia, pero lo hizo por partida doble cuando Broncano presentó no solo al luchador hispano-georgiano, sino también a su hermano, también luchador, Aleksandre Topuria.

En su visita, como cabía esperar, hubo puñetazos, movimientos de artes marciales y un acongojado Broncano que hizo de punching ball. "Un golpe cada uno", ofreció Aleksandre. "Pero yo me podría defender, eh", advirtió temeroso el presentador, aunque el luchador le aconsejó que no lo hiciera.

Pese al linchamiento amistoso, David Broncano se atrevió a soltarle a Ilia Topuria sus dos preguntas clásicas. Como respuesta a las veces que ha tenido sexo en el último mes, el luchador no se mojó demasiado y le bastó con un "no me quejo, va muy bien eso".

Sin embargo, sí aportó algún detalle más de cuánto dinero tiene, solo que transformó su respuesta y reveló la cifra aproximada que se embolsa al mes, dejando a todos en shock: "Entre 60.000 y 100.000 euros al mes". "Ganados a pura hostia", comentó Broncano.

¿Quién es Ilia Topuria?

Para quienes no le conozacan. Ilia Topuria es una conocida estrella de la UFC (Ultimate Fighting Championship en inglés), la casa que alberga a los mejores luchadores de artes marciales mixtas de todo elmundo, es decir, de la MMA.

Mitchell contra Ilia Topuria en la UFC. / Getty

No es ninguna exageración. Este luchador alemán, criado e Georgiano que ha vivido durante muchos años en Alicante, compite actualmente en las categorías de peso pluma y peso ligero ed la UF, donde ocupa, a día de hoy, el puesto número 9 del ránking de peso pluma.

El motivo de su presencia en La Resistencia se debe al estreno de su propio documental en Movistar+, Matador, que vio la luz este martes por la noche en los Cines Paz de Madrid. En esta obra se puede ver el papel crucial que han desempeñado a su lado nombres conocidos como Omar Montes o Alberto Contador y cómo fue su combate con Bryce Mitchell (en el puesto número 11).