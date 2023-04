Muere Harry Belafonte, responsable de la canción 'We Are the World', a los 96 años

El cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte, falleció ayer martes a los 96 años en su domicilio de Nueva York debido a una insuficiencia cardíaca, según ha confirmado su portavoz y agente, Ken Sunshine.

Belafonte, que en la década de 1950 rompió barreras raciales en Estados Unidos, nació en el barrio neoyorquino de Harlem en 1927. De padres inmigrantes, tenía ascendencia jamaicana. Conocido como el rey del calipso, se convirtió también en una reconocida figura en la lucha por los derechos civiles.

Su carrera musical se extendió seis décadas, en las cuales lanzó una cuarentena de discos. El artista alcanzó el éxito gracias a temas como Day-O (The Banana Boat Song) y Jamaica Farewell. Su álbum Calypso, de música caribeña que incluía ambas canciones, alcanzó la cima de la lista de álbumes de Billboard poco después de su lanzamiento en 1956 y permaneció allí durante 31 semanas.

Justo antes del avance de Elvis Presley, logró el hito de conseguir el primer álbum de un solo artista en vender más de un millón de copias. Matilda, Lead Man Holler o Scarlet Ribbons son algunos de otros temas que le auparon al estrellato.

Harry Belafonte en 1957. / Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images

Carrera cinematográfica

También tuvo algunas incursiones en el mundo del cine, con películas como Carmen Jones, en un momento en el que la segregación racial seguía muy arraigada en Estados Unidos y los afroamericanos tenían papeles minoritarios en la gran pantalla. De hecho, consiguió ser el primer actor negro en lograr un gran éxito en Hollywood como protagonista.

Harry Belafonte consiguió ser el primer actor negro en lograr un gran éxito en Hollywood como protagonista. / John Swope/Getty Images

A raíz de su gran popularidad y capacidad para romper barreras raciales en el mundo artístico, la carrera de Belafonte ha tenido comparaciones con la de artistas de la talla de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o de su contemporáneo Sidney Poitier. Cuando estudiaba Arte Dramático, compartió aulas con Marlon Brando, Tony Curtis o Bea Arthur (la futura Dorothy de Las chicas de oro).

Luchador por los derechos civiles

Amigo personal de Martin Luther King, no hubo marcha por los derechos civiles a lo largo de los 60 que no contara con él. Participó en la histórica Marcha en Washington de 1963, la del famoso discurso "I have a dream" (Tengo un sueño).

Harry Belafonte junto a Martin Luther King, del que era amigo personal. / Hulton Archive/Getty Images

También consiguió el apoyo para la causa de famosas estrellas de Hollywood como Paul Newman y Marlon Brando, y fue nombrado por el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy (1961-1963) como asesor cultural del recién creado Cuerpo de Paz.

Siempre estuvo de una forma u otra involucrado en política y llegó a calificar al presidente estadounidense George W. Bush (2001-2009) como "el mayor de los terroristas" por la invasión de Irak de 2003.

We Are the World, la canción solidaria más importante de la historia

Fue el principal responsable de We Are the World, la colaboración musical de estrellas que en 1985 recaudó fondos para paliar la hambruna en Etiopía, una situación catastrófica que mató a más de un millón de personas. Tras informarse sobre esta tragedia humanitaria, Belafonte tuvo la idea de organizar la grabación de una canción que reuniera a varios de los artistas musicales más conocidos de la generación, para así recaudar dinero tal y como lo habían hecho Bob Geldof y Midge Ure el año antes con la canción Do They Know It's Christmas?.

Finalmente, participaron más de una veintena de vocalistas que interpretaban algún fragmento en solitario, entre los que estaban nombres como Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan o Bruce Springsteen.

USA For Africa - We Are The World (HQ official Video)

Valió la pena, pues se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia: 20 millones de unidades y consiguió el Grammy a la Canción del año y al Disco del año. Y lo más importante, consiguió recaudar 75 millones de dólares, convirtiéndose en un emblema de la lucha contra la pobreza.