Los vídeos musicales o videoclips son piezas fundamentales en la carrera de un artista, pues los realizan y usan principalmente como técnicas de marketing con la finalidad de promocionar la venta de sus grabaciones musicales. La popularización de los vídeos musicales creció en la década de 1980, cuando el formato del canal MTV se creó alrededor de ellos.

A la hora de decidir cuáles son los videoclips más caros de la historia, es imposible no hablar de Madonna y Michael Jackson, ya que a lo largo de su carrera no les ha importado desembolsar millones de dólares para que los vídeos de sus canciones se nos quedaran en la mente. Pero no son los únicos. Estos son los videoclips más caros de la historia de la música:

Michael Jackson & Janet Jackson - Scream

La primera canción que se cuela en este top es una que pertenece a los hermanos Jackson. En el momento de su lanzamiento, 1995, costó aproximadamente 7 millones de dólares, mientras que el actual coste sería un total de 12,7 millones de dólares. Dirigido por Mark Romanek, en un efecto en blanco y negro, se ve al Rey del Pop bailando con su hermana en una nave espacial.

Michael Jackson, Janet Jackson - Scream (Official Video)

Madonna - Express Yourself

Dirigido por David Fincher, se inspiró en la película clásica Metrópolis, de 1927. El concepto del vídeo fue representar a Madonna como una mujer glamurosa y masoquista encadenada, con hombres musculosos actuando como sus trabajadores, y al final elige a uno de ellos como su pareja. En 1989 costó algo más de 5 millones de dólares. Actualmente, ha crecido el valor hasta 11,2 millones de dólares.

Madonna - Express Yourself (Official Video)

Madonna - Die Another Day

Se trata del segundo vídeo más costoso de Madonna y que también fue la banda sonora de la película homónima de James Bond. Costó aproximadamente 6 millones de dólares, que actualmente serían alrededor de nueve millones de dólares. En el set de grabación no se tuvieron en cuenta muchos medios de seguridad, lo que provocó que en pocos días se filtrara en Internet fotografías de la grabación.

2:32 / 4:27 Madonna - Die Another Day (Official Video)

Madonna – Bedtime Story

Este tema fue lanzado en 1995 y costó aproximadamente 5 millones de dólares, que actualmente serían alrededor de nueve millones de dólares. Fue dirigido también por el estadounidense Mark Romanek. Se necesitaron seis días para grabarlo y semanas de posproducción que culminaron con un estreno en cine, como si se tratase de una película.

Madonna - Bedtime Story (Official Video) [HD]

Michael Jackson - Black Or White

El vídeo fue retransmitido a nivel mundial por la cadena Fox y más de 500 millones de personas fueron testigos del estreno del cortometraje, ya que se estrenó simultáneamente en 27 países. En 1991, el vídeo costó 4 millones de dólares, mientras que ahora costaría unos 8 millones. Contó con apariciones de personajes tan conocidos como Macaulay Culkin y Tyra Banks, así como complejos efectos especiales.

Michael Jackson - Black Or White (Official Video - Shortened Version)

Guns N' Roses – Estranged

Estranged corresponde a la tercera y última parte de la trilogía no oficial de vídeos junto con Don't Cry y November Rain. El grupo batió su propio récord gastándose 4 millones de dólares en el videoclip de esta canción en la que Axl Rose baila con delfines.

Guns N' Roses - Estranged

Aqua – Cartoon Heroes

Existen dudas sobre cómo se pudieron alcanzar los 3 millones de euros de coste, lo que ahora serían más de 5 millones, cuando la mayor parte de los efectos fueron realizados con un croma. El grupo nunca se ha pronunciado al respecto.