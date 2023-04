Kesha anuncia (casi) todos los detalles de su nuevo disco: ‘Gag order’

Borrón y cuenta nueva. Esa parece ser la idea detrás del nuevo proyecto discográfico de Kesha. La artista californiana ha desvelado a través de su renovado (y vacío) muro de Instagram todos los detalles de su nueva aventura musical que llevará por título Gag order y que verá la luz el próximo 19 de mayo.

Con este nuevo álbum de estudio, el quinto de su carrera discográfica, la de Los Ángeles culmina 3 años de trabajo dando forma a un elepé en el que parece que su batalla legal contra Dr. Luke servirá como trasfondo. De hecho, el nombre del elepé se refiere a un término legal estadounidense similar a la figura del secreto de sumario. Aunque en realidad para ella parece ser más bien una mordaza.

La portada de Gag order refuerza esta idea. En ella vemos un primer plano de la cabeza de Kesha dentro de una bolsa de plástico. La sensación de asfixia, de no poder hablar ni respirar, parece la sensación más inmediata que la artista estadounidense quiere transmitir con la imagen.

Ella misma se ha encargado de explicar que el álbum llega en uno de los momentos en los que se ha sentido más vulnerable. Una suerte de "exorcismo emocional" como se explica en la nota de prensa del elepé. De hecho hace unos días escribió una especie de manifiesto para Nylon sobre Gag Order: "Sin la oscuridad no existiría la luz. Así que he iluminado mi oscuridad. No puedo luchar contra la verdad. La vida es difícil y dolorosa. Es para todos. Un artista no existe para hacer felices a los demás. Creo que un artista le da voz, movimiento, color a las emociones que todos tenemos. Las buenas emociones y las incontrolablemente miserables".

Del resultado de mostrar todas estas emociones, sus inseguridades y su nueva fuerza y empoderamiento a través de la música tendremos un breve aperitivo este mismo fin de semana. Porque el 28 de abril Kesha presentará dos de las canciones que formarán parte de este trabajo: Fine line y Eat the acid.

El popular productor Rick Rubin está detrás de este trabajo del que falta por conocerse el listado definitivo de canciones así como si existe alguna colaboración que vaya a formar parte del mismo.

Tras el parón musical que hizo entre Warrior y Rainbow, que coincidió con su rehabilitación por un trastorno alimenticio y la posterior batalla legal contra el productor Dr. Luke, Kesha no ha parado de trabajar. En 2020 publicó High Road - un disco más alternativo y profundo- y el año siguiente, en 2021, participó en varias colaboraciones con artistas como gradson, Walker Hayes y Sam Feldt.

2023 será el año de su regreso musical después de tres años intensos de introspección personal y musical para volver a reinar en las listas.