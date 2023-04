LOS40 lanza un portal para la venta de entradas en colaboración con See Tickets

Con el objetivo de mejorar la apuesta de ocio y espectáculos para su audiencia, PRISA Media lanza Entradas EL PAÍS, Entradas LOS40, Entradas AS y, próximamente, Entradas Cadena SER. Se trata de una alianza entre el grupo PRISA y See Tickets, uno de los principales portales de venta de entradas en España.

Las webs de entradas, disponibles en las cabeceras del grupo, aúnan cientos de espectáculos de todo tipo y para todos los públicos. Abarcan disciplinas como la música, el teatro, el deporte o el arte en España y Portugal. Los lectores de EL PAÍS, Los40 y AS ya pueden adquirir entradas para grandes espectáculos musicales, deportivos y culturales como los conciertos de Joaquín Sabina, Coldplay, Arctic Monkeys o Leiva; festivales como Bilbao BBK Live, Río Babel, Mallorca Live Festival o Icónica Sevilla Fest; además de eventos como la exposición inmersiva de Frida Kahlo en su gira por Portugal, el Tour del Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano y OCO The show by Pino Sagliocco, el espectáculo que homenajea al flamenco y al rock, dos de los géneros más icónicos del mundo.

También estarán disponibles eventos organizados por las cabeceras del grupo PRISA, como LOS40 Music Awards, LOS40 Primavera Pop o los Premios Dial. Para el director de Marketing de PRISA Media, Luis Baena, esta alianza es una oportunidad que mejorará la oferta para los lectores del Grupo: “Este acuerdo nos permite ofrecer un servicio adicional a nuestro público. Un servicio basado, primero, en nuestra capacidad de prescripción y, después, en la tecnología para conocer y segmentar audiencias y adaptar las propuestas a sus intereses”.

La directora general para España y Portugal de See Tickets, Adriana García-Abril Ruiz, califica como “un acuerdo pionero” este lanzamiento: “Esta alianza es un paso más hacia la consolidación de See Tickets en España. Supondrá la unión de comunicación, tecnología y venta de entradas en un sólo espacio”.

Sobre PRISA Media

PRISA Media es la unidad de negocio de PRISA que integra todos los medios del grupo. Con una marcada vocación internacional, es la empresa de medios de comunicación número uno en el mundo de habla hispana. El Grupo cuenta con marcas y cabeceras líderes en su sector tales como EL PAÍS, AS, CincoDías, Cadena SER, LOS40, Cadena DIAL, Radio Caracol, W Radio, ADN Radio o HuffPost, entre otros.

Sobre See Tickets

See Tickets es una de las empresas de venta de entradas más grandes del mundo. Da servicio a más de 8.000 promotores, salas de conciertos, festivales, eventos culturales y deportivos en Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Fundada en Nottingham (Reino Unido) hace casi 30 años y presente en más de una decena de países, llegó a España en 2018 y desde entonces se ha convertido en uno de los proveedores de Ticketing y tecnología más importantes a nivel nacional