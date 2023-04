Tráiler de ‘Extraña forma de vida’: el western de Almodóvar con Pedro Pascal, Ethan Hawke y Manu Ríos

Ya está aquí. Hubo mucha expectación cuando Almodóvar anunció que volvería a apostar por un cortometraje con estrellas internacionales, tal y como ya hizo junto a Tilda Swinton en La voz humana, aunque esta vez subía la apuesta con otros dos pesos pesados hollywoodienses: Pedro Pascal y Ethan Hawke.

Extraña forma de vida promete drama, amor y sobre todo pasión, y su sinopsis lo deja bastante claro: "Un hombre cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek. Viene a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años antes ambos, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga a su encuentro, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva viene con el pretexto de reencontrarse con su amigo de juventud, y en efecto celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es el recuerdo de su vieja amistad...".

Apenas durará media hora, pero promete todo un cóctel explosivo de emociones al que el manchego nos tiene acostumbrados. Además, lo hará con el actor de moda Pedro Pascal —fuera del apocalipsis de The last of us y las galaxias de The Mandalorian— y un hombre con una filmografía titánica a sus espaldas, Ethan Hawke.

A ellos se le suma Manu Rios, que terminará de dar el salto internacional que empezó con Élite actuando junto a grandes. Más allá de él, también estarán Jason Fernández (La que se avecina) y José Condessa (Bem me quer); además de los archiconocidos Pedro Casablanc y Sara Sálamo.

Además, con ella volverá a Cannes. El director y el festival tienen una historia que empezó en 1999 —cuando fue con Todo sobre mi madre— y ahora volverá a asistir gracias a este corto. Tal y como se puede ver en el tráiler, promete un torbellino que narre la historia de amor entre dos vaqueros; que por supuesto deleite a sus fans.

Extraña forma de vida se estrena el 26 de mayo en cines.