Manuel Carrasco confiesa en ‘El Hormiguero’ que toca la guitarra a su pareja, desnudo: “Es un clásico”

Después de triunfar por América, Manuel Carrasco regresa a España para comenzar su gira aquí. Y se ha pasado por El Hormiguero para hablar, entre otras cosas, de Corazón y flecha, la gira que arrancará en La Cartuja de Sevilla los próximos 2 y 3 de junio. Dos días en los que juntará a 150.000 personas.

Ya está todo vendido y eso asusta. Manuel confiesa que todo el rato le sigue dando miedo salir con tanta gente pendiente de él. “Ahora, para mí, viene un momento de disciplina, de recogimiento, aunque no lo creas, donde yo empiezo a cuidarme, a prepararme para todo esto que viene donde luego hay una especie de fiesta en mitad del escenario, pero el antes de salir al escenario, incluso cuando voy de viaje, yo estoy muerto de miedo, siempre, eso no cambia en toda mi carrera”, confesaba.

“Es una cosa solitaria, por momentos, y es curioso porque estás viendo a miles de personas, pero tú mismo escuchas tu propia respiración, tu cuerpo suena. Estás escuchando tu cuerpo, todo lo que estás sintiendo y uno puede estar muriéndose por dentro por diferentes cosas, pero tienes que estar entero para darle lo mejor a la gente que son los que se lo merecen. Y eso pasa más veces de lo que uno quisiera”, explicaba.

Pero todo merece la pena cuando puede ponerse delante de tantísima gente y hacerla vibrar: “No hay nada que se le parezca y, además, todo lo que yo hago que sufro, la parte que sufro, que hay mucho, todo pasa a un segundo plano cuando te ves ahí que te sientes libre y sientes que has nacido para esto. Ya me siento privilegiado por dedicar mi tiempo a algo que me gusta y no todo es de color de rosa, pero en ese momento cuando llega el concierto y estoy disfrutando, estoy a gusto, estoy sudando y hay complicidad, ahí uno se quita todos los males y piensa, ‘nacimos para esto, para esto hemos llegado al mundo y por eso se siente uno feliz y vivo’”.

.@manuelcarrasco_ nos presenta su próxima gira “Corazón y flecha” que arranca en La Cartuja de Sevilla con dos conciertos, el 2 y 3 de junio #CarrascoEH pic.twitter.com/8CjtiADCoa — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

Y delante de millones se puso anoche a cantar, los espectadores del programa de Pablo Motos. Cogió guitarra y le dedicó una canción a la Feria de Sevilla, demostrando, una vez más, que lo suyo es talento del bueno.

En homenaje a la feria de Sevilla, @manuelcarrasco_ nos canta una sevillana con mucho arte #CarrascoEH pic.twitter.com/mXIvo9PKQj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 26, 2023

El lado más romántico

Si algo caracteriza la música de Manuel Carrasco es la emoción y una de las más habituales es la del amor. Pero, ¿será romántico el onubense? No se libró de los juegos de las hormigas que intentaron averiguarlo.

Le propusieron varias situaciones y tenía que decir si estaba a favor o no. Empezaron por el hecho de hacer el acto sexual en el mar. Manuel considera que es algo romántico, mientras que el presentador cree que es grimoso. “El amor pega en todos los momentos, todos los lugares”, aseguraba el cantante.

En cuanto a ir de cita a un scape room, algo que no sabía lo que era, quedaron de acuerdo en que no era lo más adecuado para quedar en pareja porque podía acabar la cosa mal, discutiendo.

En cuanto a tocar la guitarra a tu pareja desnudo, no dudó en asegurar que es algo romántico. “Tengo que decir que, en mi caso, es un clásico”, admitió.

También le parecen románticas las tarjetas con mensaje y música dentro. “Lo importante es lo que escribas dentro y, lo más importante es el remate de después”, expresaba Manuel.

Está claro que de esto sabe Manuel.