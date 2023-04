Festival Dreambeach, con LOS40 Dance como emisora oficial

El Dreambeach vuelve en agosto de 2023 a Villaricos-Palomares (Almería), para convertirse, durante cinco jornadas consecutivas, en el epicentro de la música electrónica Y LOS40 Dance es medio oficial de este festival.

Apúntatelo. Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de agosto tienes una cita con Dreambeach y los más de 100 artistas confirmados que pasarán por sus escenarios. ¿Las últimas incorporaciones? Tótems de la música de baile como Dj Nano, The Brain Killer, B-Front o Chelina Manuhutu.

Nuevos confirmados

Pocas presentaciones necesita Dj Nano, con el que el festival arrancaba una semana completa de confirmaciones como antesala al cierre de cartel. El conductor de World Dance Music es uno de los nombres más destacados de la escena dance y electrónica nacional. Proyectos como Oro Viejo o su concepto de traspasar los límites establecidos del circuito electrónico con propuestas como Popland hacen que Jose Luis, conocido como DJ Nano, cada vez tenga más seguidores.

Al contrario que Nano, este 2023 el festival da la bienvenida por primera vez a BOU, un exponente de primer nivel de drum and bass que se coloca en lo alto del cartel del escenario dedicado a este sonido. Un nombre muy solicitado en las redes sociales del festival que aterrizará este verano en Villaricos.

The Brain Killer llevará el sonido breakbeat al escenario de Dreambeach. Un nombre que ha provocado una auténtica revolución en los seguidores de Dreambeach con su confirmación en el ecuador de la semana, demostrando la fuerza de este sonido entre los seguidores del festival.

Siguiendo un menú variado, B-Front se anunciaba el jueves y daba paso al hardstyle en Villaricos-Palomares. Un nombre que ya iba a visitar el festival en 2020 y que llegará a Dreambeach con un set cargado de energía.

El viernes fue el día para el sonido underground, de la mano de un nombre que ha crecido exponencialmente estos últimos tiempos. Chelina Manuhutu cierra esta primera tanda de confirmaciones antecediendo un cierre de cartel espectacular.

Dreambeach 2023: cartel completo

El festival almeriense presenta el 100% de su line up para su noveno aniversario, confirmando artistas tanto nacionales como internacionales, como exponentes de diferentes espacios en el circuito electrónico.

Cartel del Dreambeach. / Imagen cedida por el festival

El combo formado por Abel Ramos & Albert Neve se incorpora a esta nueva edición de Dreambeach. Destacamos también nombres como artista madrileño James de Torres, o nombres ya clásicos en la escena underground como John Digweed.

El plantel femenino toma importancia en esta edición de Dreambeach con nombres como la rusa Nina Kraviz o Anna Tur. La dj y productora B Jones se suma también al line up el viernes 11 de agosto. La primera artista nacional en pasar por el mainstage Tomorrowland tenía que estar en Villaricos este verano. Más nombres femeninos serán Chelina Manuhutu o la coruñesa Bárbara Lago.

Tampoco falta el sonido breakbeat de Tortu, o uno de los productores nacionales más habitual en Dreambeach, Mahza. Otro nombre clave que se incorpora en el noveno aniversario es Aversion, promesa del circuito de hardstyle.

El artista enmascarado Claptone era un nombre absolutamente imprescindible en esta nueva edición. También se añaden nombres como Charles Siegling aka Technasia o Rafa Barrios. Además se afirma la apuesta fuerte por la recuperación del break beat con Rasco o Ed209.

Más de treinta nombres completan este nuevo avance de cierre de programación como CJ Jeff, Dub Tiger, Junior, The Yellowheads, Ángel Heredia o Amber BroosPor su parte Aggresivness, Bartdon, Guau, Jordi Slate, Killer, Man, Muriel, Juandy Power, Gout, Outzero, Pablood Anco, Paul Block o Speaker Reality. Junto a ellos proyectos como Alterminds, Dasein Music, Dhuna o Isma B,entre otros, completan el line up en el escenario de la zona de acampada oficial de Dreambeach. Se suman a otros ya confirmados como Contará también con Armin Van Buuren, Topic, Hardwell o The Prodigy.

Novena edición

Dreambeach volverá a desplegar su propuesta de 5 días jornadas consecutivas, 3 días (jueves, viernes y sábado) en el recinto del festival con programación simultánea en tres grandes stages (EDM/ Mainstream/Hardstyle, Techno y Drum & Bass/Breaks). La zona de acampada, para más de 25.000 personas albergará con escenario en el camping.

El cartel de artistas de la 9ª edición apostará tanto por grandes nombres internacionales, pero también dando un espacio de relevancia a la escena nacional y local, en una nueva edición del festival del verano, Dreambeach 2023. Abonos disponibles en www.dreambeach.es.