Madonna publica, 20 años después, su vídeo 'American Life', censurado en 2003

Terminada la década de los 90, Madonna demostró que no todo era sexualidad y religión y que también estaba a la vanguardia de los temas que ocupaban el mundo y, en los años 2000, comenzó incorporando imágenes de violencia en los vídeos de What It Feels Like for a Girl y Die Another Day.

En 2003 publicó un disco que dejó de lado los temas bailables y se enfocó en temas con alto contenido político y se centró en la invasión de Estados Unidos, orquestada por el presidente George W. Bush, contra Irak.

Se trataba de American Life, el noveno álbum de estudio de la artista. El que fue uno de los discos más controvertidos de Madonna fue publicado el 21 de abril de 2003. El material llevaba como portada una foto de ella vestida de comandante militar y, el vídeo del tema que daba nombre al disco, además de retratar un desfile de moda con temática militar en el que los modelos llevaban máscaras de gas o tenían miembros amputados, también hablaba de los estereotipos y dificultades con los que se enfrentan las mujeres en la sociedad estadounidense, un tema en el que ha centrado sus esfuerzos más de una vez.

En el videoclip, dirigido por el sueco Jonas Akerlund, Madonna choca su coche con la pasarela creando el caos, para terminar lanzando una granada que cogía alguien muy parecido a Bush y la usaba para encenderse un puro. Al final, los dobles del ex presidente americano y de Sadam Hussein se profesaban gestos de cariño. Además, se ven imágenes de bombardeos y el lanzamiento de un misil, intercaladas con la bandera estadounidense.

'American Life' fue el noveno álbum de estudio de Madonna. / Frank Micelotta/Getty Images

A pesar de que el vídeo ya se había visto a nivel internacional, Madonna fue consciente del escándalo que podía producir su contenido y quiso detenerlo. La artista canceló su estreno en Estados Unidos y colgó un comunicado en su web en el que explicaba que se había rodado antes del inicio de la guerra y que no consideraba apropiado sacarlo en ese momento.

"Debido al volátil estado del mundo y por la sensibilidad y el respeto hacia las fuerzas armadas, a quien apoyo y por quien rezo, no quiero correr el riesgo de ofender a nadie que pueda malinterpretar el significado de este vídeo", publicó en un comunicado como excusa para eliminar el controvertido clip. Los medios estadounidenses la acusaron de antipatriota ya que, en aquellos momentos, la mayoría de estadounidenses apoyaba la invasión.

Tras cancelarse el vídeo, se lanzó una versión editada con la que nos tuvimos que conformar durante años, hasta que, al fin, la artista ha publicado la versión que siempre quiso sacar y ahora, coincidiendo con el 20 aniversario del disco, la reina del pop ha subido a su canal de YouTube el videoclip original de American Life, en el que se prescinde de la escena final que muchos fans de Madonna recordarán.

Madonna - American Life - Director's Cut (Official Video) [4K]

Lo cierto es que con este álbum homónimo no obtuvo el éxito que esperaba y fue uno de los menos vendidos de su carrera y de los más criticados. De hecho, Madonna ha pasado por alto su contenido en muchas giras y recopilatorios posteriores.