El vídeo 'They Don't Care About Us' de Michael Jackson, consigue mil millones de visitas en YouTube

Muchos vídeos musicales inolvidables han hecho historia al entrar en el Billion Views Club (BVC), el exclusivo club de vídeos que cuentan con más de mil millones de reproducciones en Youtube. El primero en conseguirlo fue el videoclip Gangnam Style de PSY, hace ya más de una década.

Solo en 2022, más de 50 videos musicales obtuvieron sus primeros mil millones de visitas. Entre ellos, Cyndi Lauper, que alcanzaba el hito por primera vez con Girls Just Want to Have Fun, 39 años después de su lanzamiento inicial (aunque no fue subido a YouTube hasta 2009).

El último vídeo que ha conseguido unirse al famoso club ha sido They Don't Care About Us de Michael Jackson. Se trata de una canción de protesta y sigue siendo una de los temas más controvertidos que Jackson compuso.

Fue lanzado originalmente en 1996 como un sencillo del noveno álbum de estudio del Rey del Pop, HIStory: Past, Present and Future, Book I. La canción fue acompañada por dos vídeos musicales dirigidos por el estadounidense Spike Lee.

Michael Jackson durante la grabación de 'They Don't Care About Us' en Río de Janeiro en 1996. / AVANIR NIKO/AFP via Getty Images

El primero de ellos, que es el que ha conseguido las mil millones reproducciones, fue grabado en dos localizaciones de Brasil. Una fue en Pelourinho, el centro histórico de la ciudad de Salvador. La segunda, en una favela de Río de Janeiro llamada Dona Marta. En el clip podemos ver a Jackson recorriendo las calles acompañado de niños y adolescentes brasileños tocando los tambores.

Sin embargo, la realización del vídeo estuvo plagada de controversia, ya que el gobierno brasileño intentó prohibir toda producción por temor a que pudiera dañar su imagen, la zona y las perspectivas de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos de 2004. Aun así, los residentes de la zona estaban felices de ver al cantante, con la esperanza de que sus problemas se hicieran visibles para un público más amplio.

Michael Jackson - They Don’t Care About Us (Brazil Version) (Official Video)

El segundo videoclip de la canción, con el que se pretendía mostrar los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, fue rodado en una prisión. Esas imágenes fueron intercaladas con imágenes del Ku Klux Klan, con imágenes de las agresiones al taxista estadounidense Rodney King por parte de varios agentes de policía de Los Ángeles en 1991 o con muestras de las protestas chinas en la Plaza de Tiananmen a finales de la década de los 80.

Segundo vídeo de Jackson en el BVC

Se trata del segundo vídeo musical del artista que se une al BVC. El primero fue Billie Jean, que actualmente cuenta con más de 1300 millones de visualizaciones en la plataforma digital.

They Don't Care About Us, que llegaba tras la colaboración de su hermana Janet Jackson en Scream y después del éxito de You Are Not Alone, solo alcanzó el puesto 30 en el Billboard Hot 100, pero años después volvió a despertar interés ya que se usó durante las protestas raciales del movimiento Black Lives Matter de 2014, 2015 y 2020.