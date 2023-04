Meghan Trainor confiesa, sin filtros, cómo son las relaciones con su marido Daryl Sabara: “Es doloroso”

Parece que Meghan Trainor se ha pasado de la raya y ha dado más detalles de los necesarios sobre su relación con el actor Daryl Sabara. La cantante ha participado en el podcast Workin' On It, conducido por Trisha Paytas y, como si de una conversación entre amigas se tratase, le ha dado a la sin hueso sin ningún tipo de filtro.

Durante la grabación, la intérprete de Made You Look ha confesado que el sexo con su marido le resulta "doloroso" y que, después de hacerlo, "no puedo caminar".

"Llega un punto en el que le pregunto: '¿está dentro?' y él me responde: 'solo la punta' y no puedo soportarlo. No sé cómo solucionar esto", ha explicado durante su intervención.

Esta explicación exhaustiva ha sido percibida por los oyentes del podcast —así como por los usuarios de Internet a los que ha llegado la noticia— como innecesaria. Algunos han calificado el relato de "asqueroso", mientras otros se han mostrado confusos: "¿Qué se supone que debemos hacer con esta información?".

Del mismo modo, alguna cuenta ha bromeado sobre uno de los papeles más populares que ha interpretado Daryl Sabara. Y es que fue uno de los protagonistas de Spy Kidz. "Señora, está usted hablando de Juni Cortez. Pare", lee el mensaje.

Aparte de esto, la artista desveló que padece vaginismo, una afección que consiste en espasmos de los músculos que rodean la vagina, de forma involuntaria. Los espasmos hacen que la vagina sea muy estrecha y pueden evitar la actividad sexual y los exámenes médicos. Esto, con el añadido del tamaño del pene de su marido, provoca que las relaciones sexuales resulten especialmente incómodas para ella.

Meghan Trainor, embarazada por segunda vez

El matrimonio formado por Meghan y Daryl está esperando su segundo retoño, quien está previsto que nazca este mismo verano. La joven está compartiendo la evolución de su embarazo casi semana a semana, subiendo fotos y vídeos junto a su pequeño Riley (de 2 años), su esposo y amigos.

Desde la primera ecografía y las primeras pataditas podemos ver cómo la barriga de la cantante se va haciendo cada vez más grande a través de sus redes sociales. Toda una alegría para la familia, ¡que está a punto de sumar un nuevo hermanito (o hermanita) al clan!

Está claro que los tiempos cambian y los temas de conversación que parecían reservados para el ámbito meramente privado se convierten en asuntos públicos. A pesar de ello, hay quienes consideran que el sexo, en este caso que aborda un aspecto bastante personal del matrimonio, debe ser tratado en la más pura intimidad. ¿Y tú qué opinas?