40 cosas sobre Susana Cala, por Susana Cala

Te presentamos una artista indispensable en tu playlist si te gusta la música en castellano. Hemos tenido la suerte de poder charlar un rato con la artista colombiana Susana Cala, una de las mejores voces del panorama que poco a poco se está haciendo un hueco en la industria. Desde LOS40, le hemos hecho 40 preguntas para conocerla un poco más a fondo.

1. Nombre completo: Susana Isaza Piñeros.

2. Año y ciudad de nacimiento: Ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 1998.

3. ¿Por qué Susana Cala? Porque era una idea para separar mi vida personal de mi vida artística. Susana es mi nombre y cala es una flor, la favorita de mi abuela. Por lo tanto, me la puse en honor a ella.

4. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? Desde muy pequeña porque mi padre hacía canciones y aprendí de él.

5. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Siempre me encantó y estaba nerviosa por tomar la decisión, pero fue hace seis años cuando supe que me quería dedicar a esto. En un primer momento yo quería dedicarme únicamente a la composición. Entonces empecé como compositora y luego ya me di cuenta de que lo que quería era tocar mis canciones y esperar mis emociones y me puse a cantar también.

6. La canción que te hubiese gustado componer: Me hubiera gustado haber compuesto contigo de Joaquín Sabina.

7. Un género musical en el que nunca te adentrarías: Creo que el Ttrap.

8. Un artista y/o una artista favorita: Ahora estoy obsesionado con una colombiana que se llama Elsa y Elmar. Tambien soy muy fan de Kany Garcia.

9. La música que escuchabas en casa de pequeño: La de mi papá.

10. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Una de Karol G que se llama Mientras me curó el cora

11. La que odies escuchar ahora mismo: Despacito.

12. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Paula Cendejas.

13. ¿Es un sueño o una realidad? Espero que sea realidad, me gustaría.

14. El músico que está en tu agenda de contactos y te haga ilusión: Mi hermano, (Morat) o Aitana.

15. Si no fueses cantante, seríais... Diseñadora.

16. La música para ti es... Son historias y terapia

17. Un hobby o un deporte favorito: El volleyball y el fútbol, me gusta mucho

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: Me gustaría volver a vivir el sentimiento que sentí cuando salió mi primera canción

19. Lo que dirías a la pequeña Susana Cala: Que se arriesgue más.

20. La red social que más te engancha: Mi favorita es Instagram y la que más me engancha Tik Tok.

21. Una lección de vida que ha cambiado la tuya: La lección que ha cambiado mi vida es intentar tener errores por que de los errores se aprende

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: A la gente mentirosa

23. Una frase que repitas mucho: la palabra brutal

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: que soy diseñadora y tengo dos hermanos, supe que quería c

25. Una película que te encante o te defina: Bucketlist, es espectacular, lloro cada vez que la veo y es mi favorita.

26. Algo que se te dé fatal: Montar En bicicleta, no se.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: Estoy completamente obsesionado con el té de jengibre, me encanta y no puedo parar.

28. Tu personalidad: Soy muy sencilla y muy cercana.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: Mi recuerdo de la infancia más bonita era cuando jugaba con todos mis primos,hacíamos actuaciones que luego cobrabamos a nuestros padres.

30. Un juguete (o juego) de infancia: Era un juguete que tenía de todo, se llamaba Rabanne y era un osito. Era mi favorito.

31. Lo que echas de menos: Echo de menos mi casa, mis papás y mi familia.

32. Algo de lo que te arrepientas: La verdad que no lo se, en verdad creo que no hayb nada por que yo creo que todo pasa por algo entoncs no me arrepiento de nada. Forman parte del crecimiento.

33. Tu palabra favorita: Brutal

34. Una manía: Me da mucha ansiedad conducir cuando llueve, no puedo, a veces tengo que parar.

35. Tatuajes: No tengo ninguno de momento.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): Me da vergüenza reconocer que me ducho escuchando a la banda sonora de High School Musical.

37. Lo más surrealista que te haya pasado en tu carrera: El otro día esta en una sesión de composición y estaban juntos Jorge Drexler, Guitarricadelafuente y C Tangana, algo completamente surrealista. Estuve trabajando con Guitarrica y tiene un talento increíble.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo tema, sería... No sé, últimamente estoy con títulos raros, asi que creo que amargo.

39. Retos por cumplir: Tocar en mi ciudad Bogotá.

40. Si no fueses Susana Cala y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Creo que pensaría que soy más tímida de lo que realmente soy.