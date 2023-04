Yandel nos habla de Feid, Young Miko y su colaboración con Quevedo

Es incondebible una fiesta sin la música de Yandel. Es uno de los pioneros del reggaeton y, junto a Wisin, han protagonizado canciones que para muchos son consideradas verdaderos himnos. Abusadora, Estoy Enamorado y Gracias a Ti son algunos de los temas que han hecho historia.

Pero ambos han decidido también ofrecer sus talentos por separado. Eso sí. Han demostrado mantener la amistad que los unió y que ha conseguido que a día de hoy conserven esa energía sobre los escenarios. Sobre esto precisamente ha hablado Yandel en su visita a los estudios de LOS40 Urban.

Nuestra presentadora Cintia León lo ha recibido tras los micrófonos de nuestros estudios para charlar sobre sus éxitos más recientes, como son Yandel 150 y Cuando Te Toca, temas que comparte con Feid y Young Miko y que están incluidas en su disco Resistencia. Las bonitas palabras que ha regalado al colombiano y al puertorriqueño demuestran que, aún siendo un referente de las antiguas generaciones del reggaeton, tiene la vista puesta en las nuevas voces.

Pero eso no es todo. Yandel ha aprovechado su visita a España para encontrarse con Quevedo y grabar una colaboración junto a Ovy On The Drums. Así lo ha desvelado en exclusiva en nuestros estudios, una noticia que ha pillado por sorpresa a sus fans y que ya están deseando conocer su fecha de estreno.

¿Quién es para Yandel el mayor referente del reggaeton? Sin duda, Bad Bunny. Y es que después de colaborar juntos en varias ocasiones, para el puertorriqueño, el intérprete de Tití Me Preguntó ya es parte de "su familia".

La clave del éxito de Wisin y Yandel, lo que se viene ahora, cómo fue trabajar con Feid y vivir la gran acogida de Yandel 150, sus próximos conciertos y el auge de la música urbana en Estados Unidos son otros de los temas sobre los que ha hablado.

Y tú, ¿cuántas veces has escuchado Yandel 150? ¿Qué esperas de su colaboración con Quevedo? ¿Cómo te gustaría que se titulase?