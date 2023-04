Despedimos un abril de película: estos son los estrenos de cine del fin de semana del 28 de abril

Abril se va, dejándonos un mes repleto de buen cine. Sin embargo, el buen tiempo —que roza el calor— invita también a hacer un buen plan en las salas, a costa de una cinta que merezca la pena. Y este 28 de abril hay mucho de eso.

Mayo comenzará con una cartelera llena de apuestas españolas, que van desde el thriller hasta la comedia, sando por películas que seguro que te harán reflexionar. Sin embargo, también hay alguna que otra propuesta para todo aquel que quiera rendirse ante el séptimo arte este fin de semana.

Si aún no has hecho planes, o si tus planes iban por disfrutar de algún título pero aún no sabes por cuál decantarte, no te preocupes. En LOS40 te contamos lo que puedes ver, y ya avisamos de que no hay excusa: hay géneros y películas para todos los tipos de espectador. Sigue leyendo y descubre el que puede ser tu plan de cine:

Fatum

Sergio ha estado a punto de perderlo todo por un problema de ludopatía, y aun así vuelve a recaer por el soplo de una apuesta deportiva de lo más jugosa. Está a punto de hacerse rico, pero un atracador va al local y amenaza con un atraco. Por otra parte, Pablo, tirador de los GEO, hará lo posible para solucionar el asunto, aunque su principal problema sea el destino de su hijo.

Los buenos modales

Dos hermanas no se hablan por un secreto familiar, aunque el cumpleaños de sus nietos las vuelve a unir. Todo es culpa de sus respectivas niñeras, que también son amigas. Cuando queda al descubierto el verdadero motivo por el que ambas hermanas decidieron cambiar su relación de manera drástica y no hablar, las trabajadoras harán todo lo posible para arreglarlas y que puedan disfrutar al fin de una relación de hermanas.

Sisu

Poco antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, un buscador de oro se cruza con nazis directos al norte de Finlandia. Le robarán el oro, algo que él rebatirá haciendo honor a la palabra Sisu: un concepto que determina el coraje. De este modo, convertirá su camino en una purga de nazis.

Unwelcome

Una pareja que va a tener su primer hijo decide mudarse a la Irlanda rural, dispuestos a abandonar el ajetreo y el estrés de la gran urba londinense en la que viven. Sin embargo, no contaban con que la casa a la que se acaban de mudar está repleta de presencias que no esperaban.

Alguien que cuide de mí

Una joven actriz tiene que hacer de todo en su día a día: está estar con su abuela, aunque también con su madre. Todo tipo de emociones se darán cita en sus vidas, tan marcadas tanto por el arte como por la interpretación.

Beau tiene miedo

Beau tendrá que enfrentarse a sus miedos, aunque eso signifique lidiar con su propia vida.