David Summers y Thalía versionan 'Devuélveme a mi chica', con un cambio en la letra de la mítica canción

David Summers y la reconocida mundialmente como la "reina del pop latino", Thalía, acaban de publicar una nueva versión de uno de los temas más míticos de los Hombres G: Devuélveme a mi chica. La canción llega acompañada de un videoclip en el que se puede ver la buena sintonía que existe entre los dos artistas.

Sin embargo, lo curioso del asunto es que la cantante tuvo que convencer a Summers para eliminar la palabra "marica" de la letra de la canción. Así, la nueva versión del tema dice solo "voy a vengarme". En una entrevista para LOC, la cantante cuenta como consiguió convencer al líder de los Hombres G: "Le dije que este era un proyecto familiar, para todas las generaciones. Yo no quiero que haya censura. Pero hay tantos jóvenes que lo están pasando fatal... Ha habido grandes tragedias por cierto uso de palabras y para mí es importante no usar esta". A lo que David, con mucha generosidad, contestó: "Mi amor, esta es tu versión y yo estoy aquí para apoyarte".

Por su parte, David, en una entrevista para el diario ABC, ha declarado que en un principio la canción se grabó tal y como es el tema original, pero que Thalía tuvo bastantes presiones en Estados Unidos por el tema de promocionar la canción con la palabra "marica". "Ella es íntima amiga mía y me dijo que qué podíamos hacer porque, claro, si no podía promocionar la canción algo tendríamos que hacer. Y le dije: 'Thalía, yo no lo haría de ninguna manera, pero no soy tú, no voy a fastidiarte la promoción ni quiero ser un impedimento ni un obstáculo para que la canción funcione. Mirar lo que podéis hacer y me lo enseñáis'".

Thalia, David Summers - Devuélveme a Mi Chica (Official Video)

Esta nueva versión de la canción pertenece al que será el decimonoveno álbum de la artista, Thalía's Mixtape, en el que los fans se encontrarán con canciones que han marcado a la mexicana como la mencionada Devuélveme a mi chica, Rayando el sol, Para no verte más o Lucha de gigantes. Un disco de versiones que cuenta con 11 canciones que rinden homenaje a la época de oro del rock en español; grandes clásicos del rock en español, de las décadas de los 80 y 90, que no sólo marcaron una generación, sino que marcaron la industria musical latina que conocemos hoy en día.

La cantante mexicana Thalía durante la presentación de su nuevo trabajo en Nueva York. / Dominik Bindl/Getty Images

"El nuevo disco es espectacular, es parte del documental, y son esas canciones que marcaron mi corazón. Estas canciones fueron y son importantísimas", explica la artista sobre su nuevo trabajo, el cual llega acompañado de Thalia's Mixtape: El Soundtrack De Mi Vida. Se trata de una docuserie, producida por Paramount+, de tres episodios que combina entrevistas e interpretaciones modernas de los clásicos musicales y de una etapa de la historia de la música en español.