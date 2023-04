Dellafuente viaja por los sonidos más internacionales con ‘Lágrimas pa otro día’, su nuevo álbum

Por fin ha llegado el momento. Tras casi dos años desde que Dellafuente publicó su último disco, el granadino ha estrenado su nuevo trabajo. Lágrimas pa otro día se une a la discografía del cantante como su octavo álbum de estudio. Y es que los fans del artista no podían esperar para escuchar su nueva música.

A través de las ocho canciones que componen el disco, Lágrimas pa otro día se presenta como un viaje musical que nos acerca a los sonidos más característicos de lugares como México, Cuba y Jamaica; además de la España natal del cantante. Así, estilos tan variados como el bolero, la salsa, el reggae, la bachata o el urbano se mezclan con las raíces andaluzas que caracterizan la esencia de Dellafuente.

Para crear esta fusión, el de Granada ha contado con la colaboración de artistas que son auténticas promesas emergentes a nivel internacional como Ralphie Choo, Rusowsky, Vatocholo y Ané Carrasco. Además de una figura que sin duda ha sido una pieza clave en el desarrollo de la carrera de Dellafuente como es Antonio Narváez. Así, el artista lleva su "música folclórica atemporal" a una posición más experimental en la que se mezclan todas estas voces.

En apenas 20 minutos, Dellafuente nos muestra el resultado del trabajo en el que ha estado enfocado en los últimos años. Cuando la cosa no me va buena, 3 caras, El camino, Ni soy santo, Carameloraro, Sharila, No te lo nievo, ma dolío y Pa llorar son los temas que componen Lágrimas pa otro día.

DELLAFUENTE - Sharila (Video)

El Festival Tour de Dellafuente en verano

El buen tiempo ya ha llegado y con él empiezan los festivales que desde ahora y hasta el final del verano llenarán el país de música por todos sus rincones. Dellafuente es uno de los muchos artistas que se subirá a los escenarios de las principales ciudades de España para presentar su nuevo proyecto. Además, el show en directo promete ser todo un evento que complementa de la mejor manera el viaje que abre sus puertas en Lágrimas pa otro día.

Estas son todas las fechas del Festival Tour 2023 de Dellafuente: