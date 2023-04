Michelle Obama, corista por sorpresa en el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona

La gira europea de Bruce Springsteen and The E Street Band dio el pistoletazo de salida anoche en Barcelona. Lo hizo por todo lo alto en el Estadio Olímpico Lluis Company, donde los privilegiados con entrada pudieron vivir cerca de tres horas de rock and roll en directo de la mano del Boss, que dio el todo por el todo.

No obstante, hubo una canción del repertorio que contó con una sorpresa especial. O, mejor dicho, varias sorpresas. Porque si ver a Springsteen, Spielberg y Obama cenando juntos por la ciudad condal nos pareció una auténtica locura digna de una simulación, lo que ocurrió en el concierto fue un paso más allá.

Michelle Obama se subió anoche al escenario en Barcelona para hacerle los coros a Bruce Springsteen. Es maravillosa. pic.twitter.com/kZj13qZF8O — Sonia Palomino (@soniapalomino) April 29, 2023

Cuando tocó el turno de interpretar Glory Days, Bruce se rodeó de tres coristas únicas: Michelle Obama, Kate Capshaw y Patti Scialfa. La ex primera dama de Estados Unidos, la actriz y la cantante, respectivamente, se subieron al escenario, pandereta en mano, para acompañar al solista, que tocaba el tema a a guitarra. Las tres mujeres, al rededor de un pie de micro, se atrevieron a hacer los coros de la canción, convirtiéndose durante un breve instante en las verdaderas protagonistas del evento.

El ex presidente de Estados Unidos, por su parte, se quedó en el backstage bailando, cantando y disfrutando del recital que dio su gran amigo Springsteen y su mujer. Y, según la agencia EFE, Obama habría abandonado ya Cataluña para participar en un ciclo de conferencias en Zurich.

Después de España, The Boss y The E Street Band visitarán —a lo largo de los próximos tres meses (mayo, junio y julio)— diferentes ciudades de Irlanda, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Suecia, Noruega, Amsterdam y Dinamarca.