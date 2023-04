Ana Guerra: “No busco ni el éxito ni el dinero, busco contar la verdad”

Ana Guerra acaba de lanzar su nuevo single: Si me quisieras. Se trata de una canción pop con la que Ana vuelve a demostrar que tiene un sexto sentido a la hora de escribir letras. La canaria, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo 2017, no ha dejado de sorprendernos en los últimos meses.

La artista no solo ha sacado canción, también ha explorado su faceta televisiva. De hecho, el pasado mes de marzo se alzó como ganadora de El Desafío, demostrando ser una persona todoterreno y consiguiendo ganar a sus compañeros. Además, la hemos visto como presentadora en Cover Night de TVE, charlando con los concursantes detrás del escenario.

Pero Ana Guerra no para. ¡Y ahora ha llegado el momento de darle a sus fans nueva música! Para contarnos nuevos detalles sobre todo lo que tiene preparado, Ana ha acudido a los estudios de LOS40. Con una sonrisa, mucho sentido del humor y ganas de hablar, Ana Guerra nos ha dejado grandes momentos.

Sobre Si Me Quisieras

“Esta canción la escribí en 2019. Lo que pasa es que no tenía coherencia musical con lo que estaba sacando en ese momento. Es la única canción de las que he escrito que he guardado como oro en paño”, nos ha confesado la artista.

Ana nos cuenta que se quedó fuera de La luz del martes porque compuso más de cuarenta canciones para ese álbum. Quería darle la importancia que se merece a Si me quisieras y, entre los singles de su segundo álbum de estudio, no tenía cabida. Por eso decidió sacarlo ahora.

Sobre su próximo proyecto

Hemos querido saber si Ana Guerra ya está pensando en tercer álbum de estudio. Y, aunque no nos ha confirmado nada, si nos ha dicho que está componiendo: “Ya habré escrito como unas veinte canciones”.

Hemos querido saber si Ana tiene pensado en algún momento lanzar alguna de aquellas canciones que estaban en el disco que descartó justo antes de sacar La Luz del Martes:

“Vamos a intentar cambiarle el género, pero lo intentaba y pensaba que no. Tenía nuevas cosas que quería contar y de diferente manera. No voy a coger el mismo perro y a cambiarle el collar. Me recuerdan a una etapa y quiero reafirmarme de la decisión que tomé. De la valentía que fue para mí tomar esa decisión”.

¿Veremos a Ana Guerra en televisión?

Ana se está haciendo un hueco en televisión gracias a programas como Tu cara me suena o Cover Night, ¿pero se atrevería a hacer una serie?

“Es verdad que he hecho castings para cosas que nadie sabe. Que al final no han salido. Me gustaría explorar ese mundo, pero tendría que dar clases de eso”, ha confesado Ana.

Sobre OT

Ana tiene mucha experiencia en platós de televisión. Tras ganar El Desafío, hemos querido saber dónde lo pasaba peor: en una gala de OT o en un reto. “Lo pasaba peor en una gala de OT porque al final te están juzgando con lo que te quieres dedicar”.

Además, con el regreso de OT de mano de Prime Video, hemos querido saber qué consejo le daría a alguien que se va a presentar al casting. Y ha sido clara: “Que cante una canción que sienta porque al público no se le engaña. Y en ese momento el público es la persona que te pone la pegatina”.

Para enterarte de toda la entrevista, ¡dale al play al vídeo de arriba!