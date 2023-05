El oráculo de la verdad responde a las preguntas de los supervivientes y no todas las respuestas gustan

Supervivientes ha convertido la cabeza del 'Pirata Morgan' en el oráculo de la verdad. Los concursantes han tenido la oportunidad de preguntarle cualquier cosa, eso sí, la respuesta era criterio de Fernando Bollo, abuelo de Manuel y Alma que, además, han vivido un reencuentro de cuento.

Todos han llegado a ese rincón de la playa hondureña dispuestas a despejar sus dudas. No obstante, las respuestas solo podían ser 'sí', 'no' o un 'es incierto'. Desde luego que las dudas que tenían los supervivientes no han dejado indiferente a nadie.

Adara, Ginés Corregüela y Diego Pérez, los primeros

La primera pregunta que le han hecho al oráculo ha sido por parte de Ginés Corregüela. El rey de los bocadillos XXL lo tenía claro y su pregunta estaba enfocada en si sus hijas estaban bien, a lo que el oráculo ha contestado con un 'sí'. Una respuesta que ha emocionado al concursante: "Significa una alegría muy grande saber que están bien, no puedo hablar, las echo de menos". Tras ello, también ha querido saber si estaba siendo un buen superviviente, a lo que también ha contestado un 'sí'.

Por parte de Diego, su pregunta estaba enfocada en saber si con su posible futura visita sería sorprendido, a lo que el oráculo ha contestado un 'es incierto'. "¿Crees que voy a ser salvado esta semana?", era su segunda pregunta, a lo que de nuevo, la respuesta ha sido un 'es incierto'.

Adara se ha acercado a la cabeza del 'Pirata Morgan' ya entre lágrimas y ha explicado que más que una pregunta también era una petición para poder hablar con su hijo: "Nunca se ha hecho o nunca se ha visto y por eso me gustaría preguntar por si podré tenerla", decía recibiendo un "es incierto" por parte del oráculo. Ante la complejidad de las preguntas, Laura Madrueño ha invitado a los supervivientes a hacer preguntas que pudiera contestar el oráculo: "Si mi familia está orgullosa con el concurso que estoy haciendo", volvía a cuestionar, 'sí' respondía Fernando.

Jonan, Raquel Arias y Bosco ante el oráculo

En esta segunda ronda, Raquel ha sido la primera en enfrentarse y ha querido saber "si se está viendo fuera que está dando todo su rendimiento para ser una superviviente". El oráculo, sin dudarlo, ha dicho 'sí'. La pregunta de Bosco tampoco ha sido muy diferente y ha querido saber "si a la gente le está gustando su concurso", que también ha recibido una respuesta positiva.

Por parte de Jonan su pregunta estaba enfocada a si la audiencia está feliz con su concurso y, sobre todo, con "la supervivencia vegana" que está haciendo, a lo que con un 'sí' del oráculo se ha puesto a saltar de felicidad.

Las preguntas de Asraf, Manuel Cortés y Alma Bollo

Era el momento de Asraf y el concursante le ha querido preguntar si fuera la gente lo ve como el ganador de Supervivientes 2023, a lo que el oráculo ha contestado con un 'es incierto'. El novio de Isa Pantoja ha reaccionado ante esta respuesta: "Me ha dejado igual, me hubiera gustado un sí, pero bueno".

La gran sorpresa se la han llevado Manuel y Alma que, aunque no sabían que quien les iba a contestar esa pregunta era su abuelo, se la han hecho con la misma ilusión que el resto. "¿Se ha cumplido el propósito de conocerme en todas las facetas que puede tener mi persona?", preguntaba su nieta recibiendo un 'sí' como respuesta. Por parte de Manuel ha preguntado si la audiencia lo ve ante un posible finalista, a lo que el oráculo ha optado por decir que 'es incierto'. Tras ello, se ha vivido un emotivo reencuentro.