Ruggero: “Amo ser actor, pero quería que la gente me conociera como cantante”

Desde Argentina para el mundo. Ruggero ha publicado recientemente el primer single de su nueva era musical, Morocha, y lo ha querido presentar en LOS40 Global Show. El cantante ha visitado los estudios centrales de la radio de los éxitos para hablar con Tony Aguilar de esta canción, pero también de lo que viene próximamente. ¡No te pierdas esta entrevista!

'Morocha', su nuevo single

"Esta canción abre las puertas a una nueva etapa. No voy a pensar en un concepto de disco, sino que voy a tratar de sacar sencillo tras sencillo, una canción por mes. Es una modalidad que nunca había hecho y está bueno por probar. Morocha la hice con los MYA. Es hermoso volver a colaborar con ellos musicalmente".

RUGGERO - Morocha (Official Video)

Del blanco y negro al color

"Este primer single habla de esa borrachera, de no acordarte de ese encuentro, pero visualmente es un videoclip en blanco y negro que cuenta mi confusión en el cerebro y en el corazón. Y la siguiente canción es diferente, pasan otras cosas. Ya veremos si es a color…".

El concierto en Madrid

"En Madrid estaré el próximo 4 de mayo en la sala Moby Dick Club. Estoy demasiado contento. Después del Coca-Cola Music Experience no volví a tocar en Madrid. Muy contento con todas mis canciones y emocionado".

El éxito del verano argentino

"Vamos pa la playa fue una canción pensada para el verano de Argentina. Fue una nueva experiencia juntarme con Migrantes y Oscu. La canción tenía esas vibras para el verano y a ver si vuelve para el verano europeo. Los Migrantes son unos trabajadores y se merecen todo lo que les está pasando".

RUGGERO, Oscu, Migrantes - Vamos Pa la Playa (Official Video)

Ser o no ser actor

"Hasta el año pasado dije que no a varias cosas. Estuve haciendo una serie en Argentina, pero este año, quizás con esta modalidad de sacar sencillo tras sencillo, pueda tomarme un tiempo para volver a actuar. Es algo que amo, ¿por qué dejarlo? Lo que sí quería era priorizar la parte de la música. Tardé mucho tiempo en que la gente me reconociera como Ruggero el cantante. Llegado a este punto, está bueno volver a actuar, pero hasta no llegar a eso me parecía inúltil volver para atrás".

Si quieres ver la entrevista completa de Ruggero en LOS40 Global Show…¡dale al play!