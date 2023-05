El encuentro entre Keyla, Adrián y Naomi en ‘El debate de las tentaciones’ está lleno de reproches

La noche del Debate final de La isla de las tentaciones llegaba pisando fuerte. Los primeros en sentarse en plató y hablar abiertamente de su segunda oportunidad eran Adrián y Noemi. Ambos llegaban de lo más felices y derrochando amor a las instalaciones de Telecinco, sin embargo, esto se torcía cuando aparecía en plató Keyla Suárez, quien fuera tentadora de Adrián.

Keyla se ha enfrentando a la pareja y ha contado, muy molesta, un hecho que le pasó cuando terminó el programa: "Me aburre muchísimo tener que estar hablando con ella", empezaba la tentadora, manifestando que para ella "el debat final ideal sería solo con él".

No se ha querido callar nada y, aunque ha avisado que si contaba todo lo relacionado con Naomi no iba a quedar bien, ha abierto la boca y se ha quedado tan a gusto: "Yo con personas agresivas y violentas no hablo, están de testigo todos los que estuvieron en el aeropuerto cuando viniste a cogerme y a arrancarme las extensiones", explicaba acusando a Naomi. Pero, ¿cuál ha sido su respuesta? empezar a reírse y lanzar una advertencia: "Ya hablaré de esto".

Keyla no aguanta más

Entre reproche y reproche, Naomi ha explicado que Keyla está enfadada desde que se produjo el reencuentro: "Solo hay que ver las cosas que me dijo en la hoguera de solteras", coomentaba. "¿Y lo que me has dicho tú? Me has llamado antinatural, polioperada, machucha, palmera...", contestaba.

Sin embargo, Naomi ha sacado todas sus garras y ha explicado que esto no viene de ahora: "A Adrián le contó otras mentiras que no se han visto, ya se vio lo víbora que era. En el aftershow ella mismo lo dijo, que estaba intentado quedar bien, ahora ha salido la verdadera Keyla, una víbora mala", añadía.

A pesar de haber llegado a plató pisando fuerte, Keyla ha sufrido un bajonazo y Sandra Barneda le ha dado un impulso para que se abriera y explicara qué le pasaba:

"Al margen de lo que piensen, me duele. Hay varias cosas que me duelen. Me duele haber terminado así, soy consciente de que yo también he cometido muchísimos errores. Me duele mucho cuando siento rechazo de alguien, me falta mucho trabajo en amor propio. Me ha jugado una mala pasada", explicaba muy afectada, rompiendo a llorar.