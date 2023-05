La noche más movidita de ‘MasterChef 11’: una eliminación, dos enfrentamientos y una nueva aspirante

La undécima edición de MasterChef no solo está siendo XXL en cuanto al formato, sino que parece que todos los problemas se están magnificando y los enfrentamientos, los reproches y las eliminaciones están pasando factura. El talent culinario exige a los concursantes estar al pie del cañón desde el minuto número uno, y claro, eso hace que a veces pase factura.

Durante la gala de este lunes se ha producido un nuevo enfrentamiento en las cocinas del programa de La 1 de TVE. Esta vez, los protagonistas han sido Merce, Camino y Luca, y el motivo no ha sido otro que una broma que salía mal y que no sentaba nada bien a Merce, quien se mostraba muy dolida con sus compañeros.

Toda esta bronca viene desde la casa en la que conviven los aspirantes, pero el mal rollo y la tensión ha llegado hasta las cocinas de plató y ha sido inevitable que los jueces no se enterasen de todo lo sucedido. La encargada en contar lo sucedido ha sido Merce con una pullita: "Te aseguro que pica menos que una sopa que me pusieron a mí el otro día", comentaba mientras el jurado criticaba un plato suyo. La sopa no iba para Merce, sino para Laura, sin embargo, acabó en las manos equivocadas: "Había otra persona más que se ha estado riendo todo el fin de semana a carcajadas", decía mirando a Luca.

Pero no fue la única discusión. Ofelia y Eneko también se enfrentaron en las cocinas, esta vez todo comenzó cuando Ofelia descubrió que su compañero era Géminis y todo fue a peor cuando Eneko notó que la exparticipante quería dar su opinión todo el rato: "Es mi plató, tía", llegó a decir. La pareja protagonizó un tenso momento dado que no lograban llegar a ponerse de acuerdo, pero cuando fue elegido el mejor de la prueba, la pareja firmó la paz.

- ¿Qué pasa Ofelia que siempre que cocinas con alguien te peleas?



- Nada, que la gente está muy sensible últimamente #MasterChef pic.twitter.com/jnI34xfsYY — MasterChef (@MasterChef_es) May 1, 2023

Una nueva eliminación por otra nueva concursante

Como cada emisión, esta también traía consigo una nueva expulsión. Esta vez la elegida fue Laura, quien no dio con el clavo ni en la prueba de eliminación ni en la segunda oportunidad. Se enfrentó a un ceviche, un producto que no es de México, sino de Perú. Aún así, la concursante cambió sobre la marcha y le dijo a los jueces que era un aguachile. Junto a Merche y Jhota estuvieron en la cuerda floja, pero finalmente fue ella la expulsada.

La salida de Laura trajo consigo a una nueva aspirante, Claudia. La joven italiana de 38 años considera que siempre ha sido la oveja negra de sus familia y reconoce que en cuanto llegó a España se enamoró del país. Ahora se convierte en aspirante de MasterChef 11, uno de los objetivos de su vida. ¿Conseguirá llegar a la final?