40 cosas sobre Marina Galán, por Marina Galán

El panorama musical español está lleno de nuevas promesas. Una de ellas es Marina Galán, una joven nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) que con solo 20 años está deseando comerse los escenarios. La cantante acaba de publicar su último single, Nunca fuimos tan amigos. Un tema que, según nos ha contado, habla sobre las relaciones tóxicas, que juegan con los sentimientos.

Además, la canción viene acompaña de un videoclip de lo más divertido que llega con anécdota incluida. Marina Galán nos ha contado que, debido a la alergia que sufre, tuvo que quitarse las lentillas de los ojos y rodar algunas escenas sin apenas ver nada. ¡Una auténtica locura!

Marina Galán fue una de las artistas que hace unas semanas participó en LOS40 Córdoba Pop, sin duda "un recuerdo que se va a quedar en mi corazón para siempre". Y es que este concierto fue la primera vez que la gaditana se subía al escenario para cantar sus propias canciones.

Os traemos 40 cosas sobre Marina Galán:

1. Nombre completo: Marina Galán Cadenas

2. Año y ciudad de nacimiento: 20 de abril del 2003, en Jerez de la Frontera.

3. ¿Cuál fue tu primer contacto con la música? De pequeñita iba a mi pediatra. Y yo recuerdo que todas las canciones que me aprendía se las cantaba el pediatra. Le hacía un show, me inventaba bailes.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a la música? Es algo que siempre ha estado como dentro de mí, pero fui consciente de todo esto en el concierto de Harry Styles. También con las experiencias de pequeña en el colegio, cantando algunas cosas, tocando el piano, en el coro del Teatro Villamante en mi ciudad... eso también me reforzaba esa idea de que yo me quiero dedicar a esto, que lo disfruto mucho.

5. La canción que te hubiese gustado componer: Bohemian Rhapsody de Queen

6. Un género musical en el que nunca te adentrarías: El flamenco. No es mi estilo. Sé que es un estilo que tiene mucho detrás y que hay que estudiarlo muy bien. Y parte de mi familia están en el flamenco, pero yo no.

7. Artista favorito: Harry Styles.

8. La música que escuchabas en casa de pequeña: Pink Floyd y The Eagles, sobre todo.

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora mismo: No siempre quedará París, de Leo Rizzi. No paro de escucharla.

10. La que odies escuchar ahora mismo: Baby Shark

11. El artista o la artista con el/la que te gustaría colaborar: Con Leo Rizzi. Lo conocí en LOS40 Córdoba Pop y me encantó. Yo creo que si hacemos una colaboración algún día saldrá algo muy bueno. Muy, muy guay. La verdad.

12. ¿Es un sueño o una realidad? Yo espero que una realidad, la verdad.

13. El músico que está en tu agenda de contactos: Los chicos de Lérica.

14. Si no fueses cantante, serías… Algo de la rama del arte. Me gusta mucho la actuación, o sea que actriz es una cosa que no me la quito de la cabeza. Estuve estudiando artes técnicas y siempre me ha gustado.

15. La música para ti es... Todo, no me imagino un día sin cantar.

16. Un hobby o un deporte favorito: Me encanta leer. Y deporte favorito, me gusta mucho el hockey.

17. El/La artista que más te ha marcado: Harry Styles.

18. Un momento de tu vida que te gustaría volver a repetir: LOS40 Córdoba Pop. Me ha marcado totalmente ese día porque fue la primera vez que me juntaba con LOS40, conocí a muchos compañeros, primera vez con 18.000 personas, era súper, súper guay.

19. Lo que dirías a la pequeña Marina: Que siga hacia adelante, incluso cuando haya gente que le haga dudar.

20. La red social que más te engancha: TikTok está ahí, pero tengo que decir que soy más de ver vídeos en YouTube, tipo vlogs y cosas así, me encantan.

21. La red social que más pereza te da: Facebook. No lo entiendo. Muchas veces me dicen, comparte las cosas por Facebook también, mi familia sobre todo. Pero no tengo ni idea. Soy más de Instagram, TikTok y Twitter.

22. Una lección de vida que haya cambiado la tuya: Hace unos meses murió mi perrito. Y yo creo que ese momento, ese día, me di cuenta que hay muchas veces que tenemos como en la mente nuestros miedos. Mi miedo era como el día en que mi perro se vaya, ¿cómo lo voy a pasar? Pero me he dado cuenta de que al final, hay muchas veces que es peor la sugestión, en el sentido de que estar intentando aguantar. Porque yo recuerdo que los días anteriores que él estaba malito y tal, yo estaba como aguantando. Y luego cuando pasa y terminas diciendo, vale, pues, ya está, que sea lo que tenga que ser y punto. Dejar que sea lo que tenga que ser. Dejar que las cosas pasen como tengan que pasar, porque a veces nos resistimos a eso. Y al final es peor y es más doloroso ese momento de resistirse a eso que cuando pasa, porque cuando pasa te das cuenta de que eres mucho más fuerte y de que al final sacas algo que te inspira de alguna manera.

23. Algo que NO soportas, que te pone enferma: La lentitud. Y en el instituto no soportaba la sintaxis. No lo soportaba ni lo soportaré nunca. Me ponía de los nervios.

24. Una frase que repitas mucho: Me encanta.

25. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: Tengo un talento oculto, sé mover la nariz como un conejito. Es muy muy random. Yo creo fue porque cuando estaba en clase me daba como el coraje estornudar. Así que intentaba no hacerlo. Y para eso como que movía la nariz como de derecha a izquierda. Creo que empecé a ejercitar la nariz en ese sentido.

26. Una película que te encante o te defina: Dunkerque me gustó mucho, la de Harry Styles.

27. Algo que se te dé fatal: Las matemáticas.

28. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionada: La canción Baila Morena de Marlena. Cuando la escuché, en LOS40 Córdoba Pop fue un descubrimiento. Fue un momento muy emocionante.

29. Tu personalidad: Aries.

30. Tu recuerdo de infancia más bonito: Cuando adoptamos a mi perrito.

31. Un juguete (o juego) de infancia: El juego Pokémon de la Nintendo, cualquier juego Pokémon.

32. Lo que echas de menos: A mi perrito Nico.

33. Algo de lo que te arrepientas: Antes de que falleciera mi tía abuela, mi abuela fue a visitarla. Y me dijo, ¿quieres venir? Y yo dije que no porque estaba con un montón de cosas. Y eso es una cosa que me arrepiento, porque hay veces que es como, es verdad que es lo de estudiar y eso es muy importante, pero hay muchas veces que el tiempo con la gente a tu alrededor es más importante. Porque nunca se sabe.

34. Tu palabra favorita: "yasss" o "yasss queen".

35. Una manía: Las arrugas en la ropa, no las aguanto. Tiene que estar todo bien puesto.

36. Tatuajes: No tengo ninguno.

37. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): El salmorejo. Si me vises la cara cuando como salmorejo, soy muy expresiva.

38. Pista sobre tu próxima canción. Si es colaboración, pista del artista: He estado trabajando en una nueva versión del tema que fue número 1 en LOS40 el mismo día y año en que nací.

39. Retos por cumplir: Un sueño sería cantar en el Wizink. Y seguir haciendo cosas que me saquen de mi zona de comfort.

40. Si no fuese Marina Galán y te la encontrases, ¿qué pensarías de ella? Pensaría que siempre está de buen humor, intentando sacar las partes buenas a las cosas.