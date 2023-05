Violeta Mangriñán acaba en urgencias: “Detrás de una otra”

Que Violeta Mangriñán es una de las influencers actuales más fieles a su comunidad es algo incuestionable. Con más de 2 millones de seguidores en las redes sociales, la valenciana comparte día a día buena parte de su vida privada. Aunque, como es obvio, algo de su privacidad siempre se guarda para sí misma.

La joven no gana para disgustos y nunca mejor dicho. Hace unos días en su última sesión de beauty se quemaba la cara y sin pelos en la lengua lo compartía en su perfil de Instagram. Una realidad que, en vez de ocultar con filtros, ha querido mostrar haciendo partícipes a sus followers del desastre que se había hecho. Con el objetivo de reducir el melasma que arrastra desde que fue mamá de su pequeña Gala, Violeta utilizaba ácido retinoico y al dejarlo más tiempo del recomendado y al echarse más cantidad de la indicada, pasó lo que pasó.

Pero la cosa no quedaba ahí. La creadora de contenido se ha ido unos días a Madrid junto a su chico, Fabio Colloricchio y, cuando éste ha ido a hacerse una revisión al dentista, Violeta ha aprovechado para ir de "urgencia" por un dolor que llevaba arrastrando desde varios días.

¿Qué le ha pasado?

"Detrás de una otra" o lo que es lo mismo, una detrás de otra. Sea como sea, la valenciana llevaba unos días notando "un agujero en una de las muelas", sobre todo "cuando tomaba bebidas frías". Violeta ha explicado que notaba como "un pinchacito" y que lo ha estado dejando pasar sin darle mucha importancia porque nunca llegaba a dolerle lo suficiente. Pero al ir al dentista y hacerle una revisión, el diagnóstico no ha sido tan bueno como esperaba: "Me he partido un trozo de la muela", desvelaba.

Violeta en Instagram. / Instagram @violeta

Violeta ha manifestado en más de una ocasión los problemas de bruxismo que sufre, de hecho, cree que el resultado de este ha sido la rotura de muela: "Es bestial. Aprieto demasiado por la noche", decía sobre esta afección.

También ha aprovechado para hacerse una limpieza y le han dicho que se le están "manchando mucho los dientes de abajo", por lo que va a tener que recurrir a hacerse "un blanqueamiento". "¿Sabéis a causa de qué son las manchas de los dientes?", preguntaba a sus seguidores, respondiéndose ella misma: "A la teína, es decir, del matcha", y es que la adicción (buena) a esta bebida parece pasárle factura...