Claudia Martínez, protagonista de ‘Tentaciones After Show’ tras el bombazo sobre su nueva relación

Aunque Claudia Martínez era influencer y había pasado por Mujeres y Hombres y Viceversa, su popularidad se disparó cuando participó en La isla de las tentaciones como pareja de Javi Redondo. Lo suyo fue una historia complicada ya que, él se mostró locamente enamorado y ella, un poco harta y capaz de caer en la tentación de Álvaro Boix.

El caso es que se ha convertido en una de las protagonistas de Tentaciones After Show sin siquiera aparecer por allí. Lo ha hecho Mario González, ex de su compañera de experiencia, Laura Casabela.

Mario ha confirmado que ha habido algo entre ellos. Ha empezado contando que le daba reparo porque sabía que Sheila, la madre de su hijo, y su novia hasta hace poco, podría estar pasándolo mal. Pero reconoció que le había contado lo que había.

Ruptura

Tras romper con Laura en La isla de las tentaciones, Mario regresó con su ex y madre de su hijo. Y parece que las cosas iban bien. De hecho, incluso habían hecho un viaje a Santander hace poco que relataron en su canal de mtmad.

“Cuando llegamos aquí, a los días, ella me planteó que no le estaba dando lo que realmente ella necesitaba. Simplemente quedábamos para dormir o por la noche para cenar en casa, pero que no hacíamos planes para ir al cine o al teatro, cosas que requería nuestra relación que ya era más una relación de pareja. Yo reflexioné y era verdad, me apetecía más estar con mis amigos y hacer otros planes. Por pensar en ella también, decidí dejarla ir y ser libre”, contaba sobre su ruptura.

Nueva ilusión

Pero llegaba al programa a contar lo suyo con Claudia que, según él, no tuvo nada que ver con esa ruptura. “Desde que lo dejé con Sheila he tenido algo, de atracción y han pasado cosas entre Claudia y yo”, confirmaba finalmente, “no lo esperábamos ninguno de los dos”.

Reconocía que siempre se ha llevado muy bien con ella porque le llamaba a él para saber cosas de Javi. Pero era solo una amistad. “Físicamente nos veíamos guapos, pero no nos imaginábamos que hubiera una atracción más allá de eso”, confesaba.

Tras su ruptura quedaban más con el grupo de amigos y “poco a poco fui notando que nos gustábamos y llegó un punto en que yo se lo planteé. Me llamó la atención para algo más”. Y parece que fue algo mutuo.

Ese día no pasó nada y se plantearon lo loco de la idea. Al día siguiente ella planteó que dejaran de verse. Pero se dieron cuenta de que esas terceras a las que podía afectar su relación no podía imponerse.

A Mario le daba lo mismo lo que pensara Javi porque habían dejado de hablarse hace tiempo y aunque asegura que no hablaría mal de él, tampoco le daría explicaciones. Reconoció que a Claudia le importaba la opinión de Laura. “No creo que le afecte tanto porque está en otra etapa de la vida, embarazada, con su novio está muy bien”, valoró Mario.

Hace pocos días, por fin Mario y Claudia se dieron su primer beso. “Quedamos para cenar, salimos, y los dos sabíamos lo que iba a terminar pasando”, aseguraba.

De momento no se plantean una relación, pero reconocen que se lo pasan bien juntos y que se están dejando fluir. “No sé a dónde llegaremos ni cómo acabará, pero es algo que le va a afectar a mucha gente”, continuaba.

Respecto a Javi asegura que “yo no se lo voy a contar. No le voy a dar explicaciones, es lo que hay. Me acerqué con la idea de ser amigos y hemos terminado siendo otra cosa. Que no me esté calentando la cabeza, que le conozco, llamándome todos los días o llamándome por teléfono oculto”, confirmaba.

Quien le preocupa es Sheila porque la ruptura es reciente y no se lo ha tomado del todo bien. “Se resume en que el roce hizo el cariño”, terminó diciendo.

Napoli también habla

Pero parece que no ha sido el único. Ibán García contaba que le había llegado al móvil la noticia de que Napoli y Claudia habían estado juntos en una cama. El italiano empezaba diciendo que no les gustaba hablar de su vida privada mientras los influencers de la mesa se echaban a reír.

Finalmente confesó que hace mes y medio coincidió por primera vez con ella en una discoteca, que sabía quién era por Mujeres y Hombres y Viceversa y que le gustó. Y parece que a ella también porque acabaron besándose. Algo que no se repitió hace semana y media cuando volvieron a coincidir.

Claro que había algún colaborador que no se lo acababa de creer.