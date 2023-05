Nacho Vidal desvela la existencia de una isla secreta en Supervivientes: “Esto no lo sabe nadie”

Han pasado ocho años desde que Nacho Vidal viajó a Honduras para convertirse en uno de los concursantes de Supervivientes. El famoso actor de cine para adultos fue uno de los protagonistas de la edición de 2015 debido a sus polémicos enfrentamientos con Fortu y Rubén López, pero también por su forma de adaptarse al concurso.

De hecho, supo conquistar al público, quedándose en segundo lugar tras Christopher Mateo. Ahora, cuando han pasado varios años desde aquella edición, Nacho ha confesado por primera vez uno de los secretos mayor guardados del realiy: hay una isla secreta solo a 200 metros de las playas que conocemos.

Nacho, en una entrevista para @momentsprohect de TikTok, ha contado las trampas que hacía durante su paso por el concurso. Y es que Nacho sabía cómo y cuándo llegar a una isla cercana llena de alimento.

"Esto no lo sabe nadie", empieza diciendo el actor, tras confesar que hacía la forma de su cuerpo con la ropa que tenía para que el equipo del programa no se diese cuenta de su ausencia. "Cogía las linternas que se podían meter debajo del agua e iba a una isla que estaba al lado a la que llamaban la Isla Prohibida porque estaba protegida y no podía pisarla el ser humano", ha continuado explicando.

Una historia que parece sacada de una película de acción

Nacho ha explicado que salía a mitad de la noche al mar para llegar hasta este paraíso. Nadaba unos 200 metros hasta llegar al sitio. Un lugar lleno de barracudas y cangrejos enormes: ¡todo un paraíso para comer!

"Cuando llovía salían todos los bichos. Cogía la chaqueta y me la ponía como una bolsa y cuando llegaba a la isla cogía los bichos", ha continuado explicando. Nacho se los llevaba a la isla donde se grababa el programa. Pero, claro, no podía ser visto en su regreso.

"Me tenía que quedar en el mar flotando durante una hora hasta que se iba (el cámara)", ha asegurado. Sin duda, una historia que Nacho nunca había revelado. ¿Lo habrá hecho algún otro concursante en la historia del programa?