Eurovisión 1997: La victoria aplastante de Katrina & the Waves cuando todos decían que “no íbamos a ganar”

El mismísimo rey de Inglaterra, Carlos III, y su mujer, la reina consorte Camila, fueron los encargados del encendido de luces del ‘Liverpool Arena’, el escenario en el que el 13 de Mayo se celebrará el Festival de Eurovisión. Es la primera vez en 25 años que Reino Unido acoge el evento (y no porque venciera en la edición anterior). La última ocasión en la que el país ganó el concurso fue el 3 de mayo 1997 cuando Katrina & the Waves defendió Love shine a light en el ‘Point Theatre’ de Dublín. Lamentablemente, la victoria de los famosos intérpretes de Walking on sunshine, no impidió su disolución – con varios desacuerdos de por medio – muy poco después.

Una victoria aplastante

Katrina Elizabeth Leskanich (de Topeka, Kansas) lideraba la banda anglo-americana que completaban ‘tres olas’: Kimberley Rew, Alex Cooper y Vince de la Cruz. Se habían formado a principios de los 80s, en Cambridge, y habían obtenido un enorme éxito internacional con la archiconocida Walking on sunshine, una canción divertida y optimista, "a pesar de que nosotros no éramos especialmente alegres, éramos una típica banda joven, insegura y pesimista", confesó su autor, el guitarrista Kimberley Rew, en The Guardian. Cuando en 1997, decidieron participar en Eurovisión, les precedía una larga carrera de casi dos décadas, con nueve álbumes publicados. Era algo poco habitual para un concursante en este certamen musical, si bien, la banda experimentaba una época de inactividad.

Katrina And The Waves, de izquierda a derecha: Alex Cooper, Katrina Leskanich, Kimberley Rew y Vince de la Cruz. / Rebecca Naden/PA (Photo by Rebecca Naden - PA Images/PA Images via Getty Images

El 3 de Mayo de 1997, los cuatro componentes de Katrina & the Waves acudieron al Point Theatre de Dublín (Irlanda) y representaron a Reino Unido con la canción Love shine a light (escrita por Kimberley). Recordamos que ese año, España eligió Marcos Llunas (hijo de Dyango), que finalizó en una honrosa sexta posición con el tema Sin rencor. La victoria del cuarteto “inseguro y pesimista”, fue aplastante. Recibió 227 puntos, del total de 288: 10 países otorgaron al grupo la máxima puntuación y superaron en 70 puntos al país que acabó en el segundo puesto (el anfitrión Irlanda). Era, hasta ese momento, la mayor puntuación de la historia del festival y la primera vez en 16 años que UK ganaba el certamen. Su anterior triunfo databa de 1981.

“Todo el mundo nos decía que no íbamos a ganar”

“Cuando estuvimos en Eurovisión, no sentimos ninguna presión porque todo el mundo nos decía que no íbamos a ganar”, recordaba Katrina en el programa This Morning de ITV en 2022. Además, puntualizó: “Yo nunca había visto la competición antes de saber que iba a estar en ella. La BBC me entregó un montón de cintas y me dijo que las viera todas para saber de qué iba el show”.

También confesó que le llovieron las críticas por ser de nacionalidad americana y ganar el Festival representando a Reino Unido. En una entrevista para la revista The Shortlisted, declaró: "Fue un increíble honor ganar. Pero fue un problema para algunos ingleses que yo fuera americana; dijeron '¿Por qué no podemos llevar a una cantante inglesa?', o '¿Puedes intentar hablar como una persona inglesa?'. Y yo dije, '¡No, no puedo hacer eso!'

Katrina and The Waves, celebrando su victoria en Eurovisión en 1997. / Independent News and Media/Getty Images

Love shine a light proporcionó a la banda su mejor posición en las listas y el tema se convirtió en un hit en toda Europa. Supuso su primer gran éxito desde Walking on sunshine en 1985. Entró en el Top 5 de Austria, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. En 2022, el Daily Telegraph la calificó como la mejor participación británica en Eurovisión. No obstante, el grupo se disolvió poco después. Leskanich se marchó en 1998, tras algunos desacuerdos con sus compañeros. Siguieron disputas legales que impidieron a Katrina utilizar el nombre. A pesar de los intentos de los Waves por encontrar a una nueva Katrina, los tres miembros que quedaban se disolvieron definitivamente en 1999.

Katrina: “Sam Ryder no ganará”

En total, Reino Unido ha ganado cinco veces Eurovisión desde su primera edición en 1956. La primera fue Sandie Shaw en 1967 con “Puppet on a string’ (Marionetas en la cuerda). Y la última, Katrina & the Waves con Love shine a ligth en 1997. La canción, que desde entonces mantenía el récord de mayor puntuación para un concursante británico, fue superada en 2022 por Sam Ryder cuando Space man sumó 466 ‘points’ y quedó en el puesto nº2.

Parecía claro que Ryder - que protagonizó uno de los grandes momentos de la noche en LOS40 Primavera Pop 2023 – no iba a ganar. Lo anunció la propia Katrina en ITV unos días antes del festival: “Sam Ryder no ganará. Vencerá Ucrania, es un voto político y tenemos que dárselo a Ucrania”. Y apostaba: “Tiene un ‘look’ vikingo que creo que le funcionará en la actuación. Y la canción es magnífica. ¿Qué más quieres?”.

Sam Ryder, representando a Reino Unido en 2022. / Stefania D'Alessandro/Getty Images

Efectivamente, ganó Ucrania (Kalush Orchestra – Stefania). Y, aunque Sam Ryder no obtuviera la primera posición, sí puso fin a la mala racha de Reino Unido en el evento eurovisivo (en 2021, James Newman finalizó en el último lugar con ‘cero’ puntos). Su segundo puesto en Turín con Space man - seguido de Chanel con SloMo - y la imposibilidad de poder hacerse en Ucrania por la invasión rusa, obligó a la Unión Europea de Radiodifusión a romper con la tradición por primera vez en la historia: la de celebrar la cita en el país ganador.

Así pues, la 67º edición del Festival de la Canción se celebrará el próximo 13 de mayo de 2023 en el M&S Bank Arena de Liverpool, la cuna de los Beatles. Reino Unido se prepara para acoger el evento por primera vez desde 1998, cuando se hizo en el ‘National Indoor Arena’ de Birmingham. El pasado 26 de Abril de 2023, nada menos que el rey Carlos III de Inglaterra y la reina consorte, Camila, fueron los encargados del 'encendido oficial' de las luces del escenario. El mismo en el que veremos a Blanca Paloma cantando Eaea, un tributo a sus raíces, al flamenco y a su abuela Carmen.