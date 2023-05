Aerosmith se despide: la gira 'Peace Out' será la última de la legendaria banda

La legendaria banda estadounidense de rock Aerosmith se despedirá de los escenarios con la gira Peace out tras medio siglo de trayectoria, según ha informado a través de sus redes sociales.

"Después de 50 años, 10 giras mundiales y más de 100 millones de fans... ¡Es hora de una más antes de partir!", ha manifestado el grupo sobre la gira que comenzará en septiembre y que cuenta con casi 40 fechas en distintas ciudades de Norteamérica durante 2023 y 2024: fechas que van desde el 12 de septiembre en Filadelfia (EE.UU.) hasta el 26 de enero de 2024 en Montreal (Canadá). Estarán acompañados por The Black Crowes como teloneros y no contarán con Kramer, quien ha decidido no formar parte de esta despedida para centrarse en "su familia y en su salud", según ha precisado la formación.

La banda de rock, fundada en Boston en 1970, está compuesta por el líder Steven Tyler (voces), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería) son una parte viva de la historia de la música y hay pocas cosas que esta banda no haya conseguido en sus más de cinco décadas de trayectoria.

Desde la creación de Aerosmith, el grupo ha vendido más de 150 millones de álbumes en todo el mundo, ha producido vídeos musicales como Amazing, Crazy, Janie's Got A Gun o Love in an Elevator y ha realizado giras mundiales que han batido récords. Su último disco publicado fue Music from Another Dimension!, en 2012, el que fue el decimoquinto álbum de su trayectoria.

El año pasado, el grupo tuvo que cancelar parte de su residencia en las Vegas por la recaída de Tyler en su adicción a las drogas. Además, a finales de 2022 el vocalista fue acusado de abusar sexualmente de una menor en los años 70.

La mítica banda ha recibido una gran cantidad de premios, incluyendo cuatro premios Grammy, ocho American Music Awards, seis premios Billboard y doce MTV Video Music Awards. También ha roto las barreras del género al ganar el premio Soul Train como el Mejor sencillo de Rap para el remix de Run DMCs, Walk This Way.

Aerosmith, 1993. / Jeff Kravitz/FilmMagic

Con decenas de álbumes multiplatino, Aerosmith continúa inspirando a generaciones a día de hoy y se ha convertido en una de las bandas más queridas de todos los tiempos; su influencia en la música rock y en la industria de la música son innegables. La agrupación consiguió varias hazañas como nueve números uno en las listas de Mainstream Rock y el único debut de un grupo de rock en el número uno en la lista de Billboard Hot 100 con I Dont Want to Miss a Thing; son el grupo estadounidense con más certificaciones (incluyendo oro, platino y multiplatino), empatados con Van Halen, en cuanto a los discos multiplatino se refiere. Además, en el año 2001, el grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.