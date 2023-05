Ed Sheeran: “Me parece insultante dedicar toda mi vida a ser compositor y que alguien me menosprecie”

El cantante Ed Sheeran podría dejar la música si finalmente es declarado culpable por plagio. El artista ha confesado que: "me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser un intérprete y compositor y tener a alguien me menosprecie" con esta frase ha concluido su declaración en el estrado, según ha publicado el portal MailOnline.

El cantante se encuentra inmerso en un juicio acusado de plagiar presuntamente la canción Thinking out loud en el año 2015. La denuncia ocurrió un año más tarde, en el 2016, cuando el artista Ed Townsend, co escritor del tema Let´s Get it on, le acusó formalmente de plagio. Las acusaciones, en concreto, hablaban de una copia del ritmo de la canción, así como los 4 acordes correspondientes al tema. Sin embargo, Ed niega rotundamente haberse inspirado o copiado esta composición.

Para concluir con su declaración, aseguró que en caso de ser un plagiador "sería un idiota por subirme al escenario frente a 20.000 personas" según ha mencionado la revista Rolling Stones. Además, Ed, según esta revista ha confesado que "la mayoría de las canciones pop se han construido en bloques de acordes que han estado libres desde hace más de 100 años". Cabe mencionar, que la canción acusada de plagio, Thinking out loud fue un auténtico éxito, y, de hecho, en 2016 se llevó el premio Grammy a Canción del Año.

ED SHEERAN presenta 'Subtract' en un CONCIERTO íntimo en Madrid / Luis M Ortiz

Sería un idiota por subirme al escenario frente a 20.000 personas

El juicio está teniendo lugar en Manhattan y se espera que finalice en aproximadamente dos semanas. El equipo de Ed, se ha pronunciado al respecto y ha comunicado que ambas canciones tan solo comparten una serie de progresiones de acordes básicas del género pop.

Por estos motivos, el artista confía plenamente en su inocencia y en caso de ser declarado culpable ha asegurado que dejará la música. Esta no sería la primera vez que el cantante habla sobre su retiro de la música, ya que hace un par de años, en diciembre de 2019 el cantante aseguró que se bajaba de los escenarios mundiales tras estar de gira durante más de dos años recorriendo el mundo con su música. Este retiro lo propuso para dedicarse por completo a formar una familia y tener tiempo para dedicar a su vida privada. En ese tiempo ausente de la música, se casó con Cherry Seaborn y le dio la bienvenida a su primera hija. Sin embargo, por suerte, como todos sabemos, no se retiró por completo.

Cuesta creer que un artista de esta categoría se retire definitivamente se los escenarios, por ello, esperemos que sea tan solo un aviso, por qué la música sin Ed sería un poco menos música.

Uno de sus momentos más difíciles

Fue precisamente con su pareja cuando Ed pasó uno de los momentos más complicados de su carrera. A través de su nuevo documental, el cantante muestra uno de sus momentos más difíciles que vivió. Su pareja, Seaborn, fue diagnosticada con un tumor durante su embarazo en 2022, este tumor no podría ser retirado hasta que la mujer no diese a luz.

"Fui diagnosticada con cáncer a inicio de año, lo cual fue terrible. Me hizo reflexionar sobre la mortalidad y yo no hubiera accedido a hacer algo así, pero pensé 'Si muero ¿cuál será la percepción de las personas sobre mí? ¿Qué le dejas a la gente? No fue hasta este año que comprendí que podría morir". Esta información se encuentra en el primer episodio de su documental Ed Sheeran: The Sum of It All que se publicará en la plataforma digital Disney+.

Subtract, un disco marcado por un año turbulento en su vida

Ed Sheeran publicará este viernes un nuevo disco en el que según los expertos, será su disco más triste."He estado trabajando en Subtract durante una década, intentando esculpir el perfecto álbum acústico, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser. Entonces, al comienzo de 2022, una serie de hechos cambiaron mi vida, mi salud mental e incluso la forma en la que veía la música y el arte" explica Ed sobre los adentros de este nuevo proyecto.

Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido

"Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a que mis sentimientos tengan sentido. Escribía sin pensar en lo que las canciones deberían ser, simplemente escribía lo que fuese que se me pasaba por la cabeza. Y hace tan solo una semana, reemplacé un trabajo de décadas con mi más profundos y oscuros pensamientos. En menos de un mes, a mi mujer embarazada se le detectó un tumor sin posible tratamiento hasta que de a luz, mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me vi a mí mismo defender en un tribunal la integridad de mi carrera como compositor. Estaba envuelto en una espiral de miedo, depresión y ansiedad" con estas palabras, define el artista su nuevo trabajo.

Serán 14 las canciones que formen parte de este nuevo disco de estudio (18 en la edición deluxe), el séptimo de su carrera, y que recogerá el testigo de sus cuatro anteriores trabajos numéricos: (Plus, 2011), x (Multiply, 2014), ÷ (Divide, 2017) y = (Equals, 2021).