Así suena ‘Changes’, la inédita colaboración de Rosalía y Frank Ocean

Que el éxito de Rosalía no tiene límites es algo que todos tenemos claro, pero que cada vez que se une con otro artista, crea algo único, también es verdad. Ya lo hemos podido ver con este primer EP que ha sacado junto a su chico, Rauw Alejandro, 'RR'.

En 2020, la catalana colaboró con Frank Ocean en Changes. Una canción que pudo ser, pero nunca fue. Y es que, no conocemos el motivo, pero este tema nunca vio la luz ni tampoco fue lanzado de manera oficial. Bueno, nunca o hasta este 2 de mayo que ha corrido como la pólvora en redes.

En numeras ocasiones se ha hablado sobre la posible colaboración de ambos artistas. Desde que en Saoko la motomami nombrase a Frank, todos sus fans han pedido a gritos un tema conjunto. Ahora, gracias al vídeo que corre en las redes sociales, puedes escucharlo, o al menos un trozo, pues dura 2 minutos y 20 segundos y, aunque la calidad no sea para tirar cohetes, lo cierto es que se puede escuchar perfectamente las voces de ambos artistas.

Desmontamos el videoclip de Changes

Además de la letra, también hemos podido ver parte del videoclip, rodado, ni más ni menos, que en una mansión gigante. En este aparece Rosalía luciendo el mismo look que también le vimos en los Latin Grammy del año 2018; un vestido de color rosa con una larga cola de lo más pomposo. Pero no solo ha sido eso lo que ha destacado, también ha sido la aparición estelar de los raperos A$AP Rocky o Slowthai, a los cuales solo se les ve unos segundos en plano.

En el videoclip de Changes, la artista deja a la luz su lado más motomami, pero también lo hace Frank Ocean, con quien se le ve compartir más de una escena.

No sabemos el motivo exacto por el que casi tres años después esta canción no ha sido lanzada de forma oficial, pero según apuntan algunos medios de comunicación todo vendría de la mano de Hidji films, el director del videoclip. Este habría querido por activa y por pasiva vender su obra y así habría llegado hasta las redes. Otras fuentes señalan que la canción no está totalmente terminada y que las escenas del clip tampoco están ordenadas.