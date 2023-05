Anaju confiesa el reto más complicado al que se enfrentan los artistas que salen de ‘Operación Triunfo’

Todo el mundo está de acuerdo en que los artistas que salen de Operación Triunfo tienen ventaja: han tenido un escaparate durante semanas para que el público los conozca y empatice con ellos. Una promoción que es un auténtico regalo. Pero no todo es un camino de arcoiris y rosas.

Una vez que los artistas salen de la academia de Operación Triunfo se enfrentan a la realidad y tienen que hacer un gran trabajo para encontrarse a sí mismos. Anaju, que acaba de lanzar su trabajo Rayo, ha contado en el pódcast Todo es empezar cómo fue este proceso para ella:

"Al final ocurre una realidad que es que dentro de OT a ti te forman, te preparan, pero también, de una forma o de otra, terminas como encasillada y lo pongo muy entre comillas porque no ha todo el mundo nos ha pasado de la misma forma".

Al final, debido a la mecánica de Operación Triunfo, los concursantes tienen que interpretar un tema conocido en cada una de las galas. Una realidad que, tal y como le ha confesado Anaju a la presentadora Cris Regatero, puede suponer un problema a la hora de salir de la academia:

"Todo lo que estás mostrando de ti no es tuyo realmente porque estás interpretando a otros artistas y otras canciones. Digamos que la visión que se genera no es la tuya personal de lo que tú quieres hacer. Cuando sales de ahí, hay mucha gente que espera ver de ti eso, pero empieza tu búsqueda de lo que realmente quieres hacer. Siempre al salir tienes que dejar atrás lo que la gente espera de ti y empieza tu búsqueda pronto. Queramos o no, este desligue existe. Yo con la gente de Operación Triunfo mantengo como ese lazo tan bonito de haber vivido todos durante meses, pero luego ya empieza tu carrera"

Sin duda, esta reflexión deja claro que muchos artistas como Anaju que salen de OT se enfrentan a una dualidad. Nos alegramos de que lo haya contado.