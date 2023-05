Madonna, Evanescence, El Canto del Loco, Liam Payne & Rita Ora… Nº1 del pasado que enlazaron abril y mayo

Esta semana en La Máquina del Tiempo recordamos canciones que terminaron abril y empezaron mayo en el número uno de la lista. La primera parada en este viaje nostálgico nos lleva a 2022. El año pasado por estas fechas lideraba el chart de LOS40 Heat waves, de Glass Animals. Un tema de curiosa historia, porque se había publicado en su disco de 2020, Dreamland, y tras hacerse viral por su uso en TikTok y su inclusión en la banda sonora de un famoso videojuego de fútbol, no recibió especial atención hasta dos años después (lo que se conoce como un sleeper hit). Heat waves tendría un largo recorrido en la lista y llegaría a ostentar el récord de permanencia.

Hace cinco años, en 2018, Liam Payne y Rita Ora accedían a la primera posición con For you, canción perteneciente a la banda sonora de una de las películas de la saga 50 sombras. Sin duda su toque sensual encajaba a la perfección con el tono erótico-festivo del filme. Festiva era, desde luego, Hey ho, de la banda de folk-rock estadounidense The Lumineers. Compuesta para animar a la gente en sus conciertos —después de que detectaran que buena parte del público permanecía indiferente a sus canciones—, llegó a la posición de honor hace diez años, el 27 de abril de 2013.

La única aparición nacional esta semana en la sección viene de la mano de El Canto del Loco, que se mantenían en lo alto en 2008 con ¡Eres tonto!. Otro tema de rock, aunque con aires oscuros, ocupó el número uno el 26 de abril de 2003, hace ya veinte años: Bring me to life, de Evanescence. La dulce voz de Amy Lee contrastaba con la fiereza de las guitarras de esta banda, en un tema que se incluyó en la banda sonora de Daredevil.

Y concluimos esta mirada al pasado con Frozen, de Madonna, que llegó a lo más alto el 25 de abril de 1998, hace veinticinco años. Formaba parte de Ray of light, y estaba producido por William Orbit, mago de la música electrónica. Con 18 números uno en la lista, Madonna es la segunda mujer que más éxitos ha cosechado en LOS40, después de Shakira (con 20).