Ashley Tisdale conquista Tiktok con su homenaje a 'High School Musical 2'

Han pasado 16 años desde que se estrenase en Disney Channel High School Musical 2 y desde entonces se ha convertido en todo un clásico contemporáneo que volver a ver durante el verano. El aumento de horas de luz y de temperatura, unidos a la espera por la apertura de las piscinas municipales la convierten en una película perfecta que ver en el salón de tu casa mientras te tomas un helado.

Y es que ¿quién no ha soñado nunca con visitar Lava Spring, el club de campo de la familia Evans que se convierte en uno de los escenarios indiscutibles de la cinta? La verdad es que no podemos darte trucos para conseguir unas vacaciones parecidas si no cuentas con los medios económicos necesarios para esa vida de lujos, pero Ashley Tisdale ha conseguido que podamos volver a revivir esos momentos con un vídeo de TikTok.

Y es que la que interpretase a Sharpay Evans en la franquicia del gigante de la animación daba la bienvenida al mes de mayo subiendo a la plataforma un challenge con la canción Faboluos (una de las más divertidas de toda la película), acompañada por las tiktokers Brookie and Jessie para coreografiar una de sus estrofas más icónicas.

"'Excuse Me, Thank You', Iced tea imported from England, lifeguards imported from Spain, towels imported from Turkey and turkey imported from Maine" canta en playback mientras se mueven delante de la cámara vestidas con un chándal gris, transportándonos directamente a la escena de la película en la que se encuentra tomando el sol en una hamaca delante de la piscina.

Un vídeo que en cuestión de dos días roza los nueve millones de reproducciones, el millón y medio de "me gustas" y miles de comentarios, muchos de ellos pidiendo una cuarta película de High School Musical mientras otros aseguran que nunca superarán la franquicia de Disney Chanel o las canciones de Sharpay. Ashley Tisdale ha vuelto a demostrar que sabe cómo contentar a su audiencia y que sigue siendo un auténtico ídolo de masas, ofreciendo a sus fans todo lo que necesitan para alegrarles el día.

El nuestro, desde luego, ya ha mejorado y nos unimos a la petición de una nueva película para ver cómo han evolucionado las vidas de nuestros alumnos favoritos del East High.