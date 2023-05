Las 40 cosas que tienes que saber de 3AM: de las clases de violín a la obsesión por The Weeknd

El dúo venezolano 3AM está integrado por los hermanos Richard y Christian Bermúdez, que fueron todo un fenómeno viral en su país. Trabajo y constancia son dos de las palabras que más los definen. También son unos tipos tranquilos, como ellos mismos nos cuentan.

En medio de un contexto difícil para ellos en lo personal, Richard y Christian no pararon de trabajar para ahorrar dinero y adquirir las herramientas para poder producir y componer. Como equipo, se alternaban los papeles: un día uno salía a trabajar mientras el otro se quedaba haciendo música. La madrugada, concretamente las 3:00 am, era la hora en la que más se inspiraban a crear, por lo que ese fue el nombre que decidieron ponerse como dúo: 3AM

Con temas como No la encuentro, Vuela o Por Ti han conseguido llamar la atención de toda una generación. Recientemente publicaban Emeyce junto a otro compatriota ilustre, Danny Ocean, un tema con el que pretenden llevar su música al siguiente nivel.

Con motivo de este lanzamiento tan importante, contactamos con ellos para respondieran nuestro cuestionario más popular: estas son las 40 cosas que tienes que saber de 3AM contadas por los propios 3AM. Por sus respuestas sabemos que son unos amantes de la música desde bien chiquititos, que son grandes fans del músico canadiense The Weeknd y que tienen un EP en camino que llegará muy muy pronto.

40 cosas sobre 3AM por 3AM

1. Nombres completos: Christian y Richard Bermúdez

2. Año y ciudad de nacimiento: 1999, Caracas Venezuela

3. ¿Cuál fue vuestro primer contacto con la música? A los 8 anos cuando nuestra madre nos metió en clases de violín

4. ¿Cuándo supisteis que querías dedicarte a ella? A los 18 anos decidimos que la música era nuestro camino

5. La canción que os hubiese gustado componer: Die for you de The Weekend

6. Un género musical en el que nunca os adentraríais: Heavy Metal

7. Un artista y/o una artista favoritos: The Weekend

8. La música que escuchabais en casa de pequeños: todo tipo de música, literal

9. Una canción con la que estéis obsesionados ahora mismo: Frágil de grupo Frontera

10. La que odiéis escuchar ahora mismo: nada, la verdad todo arte tiene su belleza

11. El artista o la artista con el/la que os gustaría colaborar: The Weekend

12. ¿Es un sueño o una realidad? Es un sueño que se podría volver realidad

Lo que nos diríamos a nosotros de niños: que luchen por sus sueños, con trabajo duro y dedicación todo es posible

13. El músico que está en vuestra agenda de contactos: Danny Ocean

14. Si no fueseis cantantes, seríais… vendedores inmobiliarios

15. La música para vosotros es… la vida

16. Un hobby o un deporte favorito: padel

17. ¿Por qué decidís ponerle al grupo 3AM? Por que cuando estábamos empezando es la hora en la que componíamos, ya que trabajábamos todo el día y solo nos quedaba la noche para hacer música

18. Un momento de vuestras vidas que te gustaría volver a repetir: nuestro primer concierto

19. Lo que dirías a los pequeños Richard y Christian: que luchen. Por sus sueños, con trabajo duro y dedicación todo es posible

20. La red social que más os engancha: Instagram

21. La red social que más pereza os da: Tiktok

22. Algo que NO soportáis, que os pone enfermos: lo injusto que puede llegar a ser el mundo

23. Una frase que repitáis mucho: las cosas son como son…

24. Algo sobre vosotros que muy poca gente sabe: nuestros inicios en la música

25. Una película que os encante u os defina: Inglourious Basterds nos encanta

26. Algo que se os dé fatal: en la cocina

27. Algo (o alguien) con lo que estéis obsesionados: la luna

28. Vuestra personalidad: somos callados y reservados

29. Vuestro recuerdo de infancia más bonito: cuando ganamos

30. Un juguete (o juego) de infancia: League of legends

31. Lo que echáis de menos: a nuestra familia

32. Algo de lo que os arrepintáis: nada

33. Vuestra palabra favorita: música

34. Una manía: guardar cada dos segundos el proyecto de FL cuando estamos trabajando

35. Tatuajes: tenemos un par de tatuajes cada uno

36. Un placer oculto (algo que os dé vergüenza reconocer que os gusta): jugar al LOL (League of Legends)

37. ¿De cuál de vuestras canciones os sentís más orgullosos de haber creado? “Luna” por que mas que una canción es un mensaje para la sociedad…

38. Si tuvierais que poner un título a tu próximo tema, sería… innovador

39. Pista de lo próximo que traéis. Si es colaboración, pista del artista: se viene un EP muy importante

40. Si no fueseis 3AM y os lo encontraseis, ¿qué pensarías de ellos? Que son tranquilos y panas