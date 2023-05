¿Qué fue de Hugo Salazar? De Operación triunfo a la nutrición

Hugo Salazar es un artista español nacido en Sevilla que apareció en nuestras vidas tras la segunda edición del famoso programa Operación Triunfo de Televisión Española. En este certamen, quedó en quinto lugar y participó con artistas como Manuel Carrasco, Vega, Mai Meneses o Nika. Con esta última inició una relación sentimental e interpretó una versión del tema catalán Es por ti.

Durante estos años, a lo largo de su carrera ha lanzado seis discos y ha ofrecido más de 500 conciertos por España. Entre sus sencillos más exitosos se encuentran las canciones: Donde estaré, Quiero que vuelva, Sin argumentos o La asesina de mi buena suerte, entre otros. Actualmente acumula más de 22 mil oyentes mensuales en Spotify.

Eso sí, el artista ha tenido que reinventarse y buscar trabajo en otros ámbitos. El cantante es también amante del fútbol y de la vida saludable, por ello ha buscado nuevas salidas profesionales. Hugo apostó por una healthy life y se puso a estudiar nutrición. Ahora esto le ha servido para obtener nuevos estudios y conocimientos. Así ha conseguido tener otra vía de ingresos económicos, además de continuar con su pasión en la música. Durante estos veinte años, ha combinado sus dos hobbys y ha logrado hacer de ellos una forma de vida. Comenzó a interesarse por la nutrición y la vida saludable desde sus inicios en Operación Triunfo. Este deseo por cuidar su salud y su aspecto físico le llevó a formarse como nutricionista y, más adelante, a trabajar en Synergic Clínic.

Sin embargo, prioriza su trabajo artístico, "No estoy volcado al cien por cien porque donde estoy volcado es en la música, pero evidentemente no deja de ser un plan B y te da un apoyo económico que nunca viene mal" Según ha mencionado en esta entrevista a la m revista Hola.

Soy un luchador en esta profesión

Además, en su faceta como nutricionista confiesa que sus pacientes le reconocen en conn sulta. "Hay algunos que tienen la prudencia de no decirme nada o al final de la consulta si sale algún tema y tal te dicen 'sí, te he reconocido'. Y hay otros que la cara de asombro es... y te lo sueltan desde el principio", menciona el artista en la entrevista con la revista Hola. Hugo lo tiene claro, la vida es muy complicada y la industria musical más, por eso, él no ha parado de estudiar y desarrollar nuevas habilidades, en una entrevista para la revista Hola confiesa que: "soy un luchador en esta profesión, Las herramientas que tengo son menores que las de otros, pero con mi compañía intentamos hacer lo que buenamente nos dejan".

Su ultimo sencillo fue Te odio, amor, una canción publicada en 2022 con la que propone su nuevo trabajo musical. El cantante confiesa que desde la pandemia ha estado trabajado mucho en su música según confirma en la entrevista tiene por lo menos treinta o cuarenta canciones. Desde LOS40 hemos obtenido novedades y Hugo Salazar está preparando nuevos lanzamientos musicales que verán la luz dentro de muy poco.