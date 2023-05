Teo Bok: “El amor se puede obtener para cualquier persona, género y color, y de eso hablo en mi disco”

Hay muchos artistas que se han dado a conocer a raíz de su participación en talent-shows de televisión. En España son varios los cantantes que ahora son grandes estrellas pero nacieron profesionalmente en estos programas como Aitana, Antonio José y David Bisbal, entre muchos otros.

En el panorama internacional hay un artista que se está convirtiendo en toda una promesa del pop. A sus solo 19 años, Teo Bok ha triunfado en varios programas de televisión en diferentes países. Ha cantado en inglés, alemán, italiano y español. Sobre todo, el joven talento es un apasionado de la música y así nos lo ha demostrado en esta entrevista con LOS40 durante los minutos previos a su primera presentación en Madrid.



Pregunta (P):¿Quién es Teo Bok?

Respuesta (R): Soy un joven cantante y cantautor de origen italiano. He vivido en Italia durante 17 años pero tengo una influencia intercultural muy grande en mi vida. Mi mamá es italiana, mi papá es alemán, pero se separaron cuando era pequeño y crecí con una niñera peruana. Así que el español siempre fue una parte muy importante en mi vida. Me mudé a Miami hace tres años y tengo una carrera de 11 años en el mundo de la música. Desde los nueve años he estado haciendo musicales como El Rey León, después trabajé en Disney, estuve en La Voz Kids en Alemania, donde fui finalista a los 12 años. A los 13 en Italia's Got Talent, y ahí me fui de gira por toda Europa.

Todavía no había estado en España y me enamoré completamente del mundo de la música hispánica. Llegué a Miami cuando tenía 16 años, donde estuve produciendo con el maestro Julio Reyes Copello, ganador de más de 15 Grammys; y ahora estoy aquí en España de gira y estoy disfrutando cada momento aquí.

P: Has participado en varios talent-shows. ¿Te gusta este tipo de formato?

R: Es un formato que me hizo aprender mucho, sobre todo cuando era chiquitito, siempre lo vi como un juego. Para mi nunca fue como, "quiero hacer eso porque es un trabajo". Yo quise hacer eso porque no había nada en este mundo que me hiciera tan feliz como cuando estaba en el escenario y compartía con la gente. Y ese intercambio de energía para mi es lo más bello que hay. Así que para mi poder estar en el escenario, también cuando era pequeño, ahí en La Voz fue como una experiencia de aprendizaje en lo bueno y lo malo. Pero también creciendo entendí que algunas cosas eran como "wow". Entiendo que claramente es un programa de televisión, así que muchas cosas se hacen para show. Pero yo disfruté y estoy agradecido de todo lo que ha pasado después de eso, porque sin eso no hubiera encontrado el artista que soy ahora. En Alemania fui de gira gracias a eso y después lo mismo en Italia con Got Talent. Pero creo que en este momento, una cosa que me gusta mucho del lugar donde estoy musicalmente, es que he logrado estar en una posición donde puedo tomar decisiones sobre mi música y sobre el mensaje que quiero mandar en mi música y no solamente escuchar lo que me dicen de hacer otras personas.

Teo Bok en su showcase en Madrid / Foto cedida

P: ¿Tienes alguna influencia familiar en la música?

R: Familiar no. Soy el primer artista de mi familia. Mi mamá es una bailarina increíble, le encanta bailar aunque no lo hace profesionalmente. Pero cuando era pequeña fue campeona italiana de Rock&Roll acrobático. A mi hermana también le encanta bailar salsa pero está en otra profesión. Yo encontré el mundo de la música y me reventó como un tsunami, como un huracán. Me hizo enamorarme completamente de todo este mundo y me hizo encontrarme a mí mismo. Fue como un refugio en los momentos más oscuros que tuve.

P: Vas a publicar un EP en mayo, ¿cómo va a ser?

R: Este EP es algo de muy emocionante para mí porque por el último año y medio como dije antes he estado trabajando con el maestro Julio Reyes Copello, que es el productor de Alejandro Sanz, de Jennifer Lopez, Marc Anthony, Pablo Alborán, David Bisbal... Un montón de nombres en el mundo de la música. Y con él pude crear, reencontrarme a mí mismo y crear el ADN del artista que quiero ser y del mensaje que quiero mandar con mi música. Así que es algo muy emocionante porque siempre me dice "tienes que ser fiel a la música y la música siempre será fiel a ti". Así que es algo que siempre tengo en mi corazón. Y este EP define el comienzo de una parte artística más adulta y no solamente el chico de 14-15 años que cantaba con el pelo largo y rubio. Así que ahora es una etapa muy importante donde voy a compartir música que llega del corazón y que de verdad manda el mensaje que quiero ser como artista para los próximos años de mi vida. Así que estuve descubriendo esa parte de mí y estoy emocionado de compartirla con el mundo. Sobre todo porque escribí mucho sobre la salud mental, los jóvenes, momentos menos felices, de sufrimiento. Y también de aceptar diferencias y aceptar que el amor se puede obtener para cualquier persona, género y color.

P: Este es tu primer show en España. ¿Estás nervioso?

R: Definitivamente, ya falta menos de una horita, así que los nervios están empezando a salir. Pero es más emoción, es adrenalina. Yo digo siempre que estar en el escenario y compartir mi música es mi lugar seguro, donde me siento yo, y donde puedo ser yo en esencia, sin límites y sin miedo. En los últimos dos meses estuve aquí de gira con la Fundación Princesa de Girona, cantando frente a los Reyes de España, y tuve muchas oportunidades pero esta es la primera vez que presento mi EP al mundo aquí en España. Así que siento una gran emoción y curiosidad de ver lo que va a pasar, pero parece que va a haber mucha gente así que estoy muy feliz.

P: Eres un artista muy internacional, hablas un montón de idiomas. ¿Con cuál te sientes más cómodo cantando?

R: En este momento definitivamente el español es una parte muy importante de lo que soy. Yo he cantado en todos los idiomas que sé. Empecé en Italia a los 11 años a cantar y escribí mi primera canción en italiano. Después en Alemania me hicieron cantar en alemán, inglés e italiano. Canté en inglés durante muchos años. Y a los 14 años descubrí el mundo hispanohablante. Así que en mi primer álbum, que escribí cuando tenía 15 años, canté en todos esos idiomas. Pero en este momento, desde que me mudé a Miami, lo hice para encontrarme a mi mismo y conectar con el mundo latino de una manera que no hubiera sido posible si hubiese estado en Italia. Así que el español ahora es un idioma que me llega al corazón y que amo mucho. Siento que puedo expresarme sin límites. No lo tengo que pensar demasiado, simplemente sale natural. Pero mi objetivo también es traducir mis canciones en varios idiomas para poder conectar con un público más amplio.

P: Como Laura Pausini, por ejemplo.

R: Exactamente. Y justamente mi próximo sencillo que va a salir con mi álbum lo escribí con el escritor de Laura Pausini, que también va a cantar en esa canción. Así que es muy emocionante.