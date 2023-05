Duki sigue con su Modo Diablo y presenta su nuevo tema aPoLLo13

El trap argentino sigue siendo uno de los géneros más aclamados por el público y, Duki sigue siendo el máximo exponente. A pesar de haber navegado por el reggaetón con Temporada de Reggaeton, el Duko está volviendo al Modo Diablo. Con este Alter Ego representa su lado más salvaje y canalla, con el que conquistó nuestros oídos gracias a canciones como Hello Cotto o She don´t give a Fo. Con su nuevo tema aPoLLo13 ha vuelto a este sonido y letras tan característico suyo.

La producción corre a cargo de Yasan y Zappa, quienes coescriben la canción junto con Mauro. Con esta dupla de artistas, el Duko se entiende muy bien ya. Yasan lleva un largo recorrido con el argentino y, de hecho, fue una de las cabezas pensantes en cuanto a la producción del disco Desde el Fin del Mundo.

La canción, cuenta con un potente videoclip y unas letras que hablan de vicios, dinero, excesos y amor. En el estribillo habla del valor de sus lágrimas y que cuando bebe se acuerda de su amor, imaginamos que se refiere a su actual pareja, la cantante Emilia Mernes.

En el post estribillo hace una referencia a Justin Bieber y su canción Lonely y habla de que sus Backwoods (una marca de hojas de tabaco que se usan para fumar marihuana) saben a miel.

Los Backwoods son honey, seven in the morning

Como JB, lonely, Burberry es la combi

Mi crew que nunca pese, en mi espalda están blеssed

Vuelo, Apolo 13, suertе en un martes 13