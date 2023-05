Álvaro Díaz saca su lado más íntimo en ‘Yoko’, el último adelanto de su segundo álbum

El segundo álbum de estudio de Álvaro Díaz está cada vez más cerca. En los últimos meses, el puertorriqueño ha lanzado varios adelantos de lo que será Sayonara, su próximo trabajo. Ahora, el cantante acaba de sacar a la luz otro de esos avances.

Yoko es una balada de lo más emotiva, que muestra así la versatilidad de Álvaro Díaz como artista. Y es que este tema presenta un ritmo muy diferente al que nos tiene acostumbrados el puertorriqueño. Lejos del reggaetón de 1000 canciones, la canción que Álvaro Díaz comparte con Sen Senra y que publicó hace unos meses, este nuevo adelanto nos lleva al lado más vulnerable del cantante.

Y es que, además de hacer referencia a la conocida relación entre John Lennon y Yoko Ono, el tema llega inspirado por una experiencia de lo más personal del propio cantante. Y es que Álvaro Díaz ha querido rendir homenaje a sus abuelos y la relación tan bonita y duradera que tienen tras toda una vida juntos. "Su relación siempre me ha llamado la atención, me parecía algo muy cool y fácil," ha contado el cantante. "Quiero que sea el tipo de canción bonita que le dedicas a una persona que deseas que sea eterna", ha explicado.

Además, Yoko hace referencia en su propio título y en la letra de la canción a la tan conocida relación entre John Lennon y Yoko Ono. Y es que Álvaro Díaz es un gran fan de The Beatles y tuvo la idea de escribir esta canción tras ver el documental Get Back. "Yoko es una de las mejores canciones que he escrito", ha confesado el artista a través de sus redes sociales.

La evolución del amor con el paso del tiempo

El sencillo llega junto a un videoclip que contribuye de la mejor manera a transmitir ese sentimiento de amor puro y duradero del que habla Yoko. El videoclip ha sido dirigido por Juanchi González y rodado entre Estados Unidos y Puerto Rico.

En él podemos ver a un Álvaro Díaz envejecido, como una estrella del rock que cuenta la historia del amor de su vida. Así, el audiovisual juega con el presente y el pasado mezclando las imágenes del cantante sobre el escenario con vídeos que repasan la vida de la pareja. De hecho, el propio artista ha admitido que este es su video favorito entre todos los que ha grabado hasta el momento.

Todo apunta a que 2023 va a ser un gran año para Álvaro Díaz, que no para de triunfar con sus últimos éxitos. Según ha confirmado el artista, después de Yoko no va a haber más adelantos hasta que salga Sayonara así que, habrá que disfrutar de este último sencillo mientras esperamos el lanzamiento del que será su segundo álbum de estudio.