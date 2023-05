‘La reina Carlota’: ¿quién es India Amarteifio, la protagonista de ‘Los Bridgerton’?

¡Lo reconocemos! Nos gusta mucho una serie de época, ¡sobre todo cuando se trata de un romance! Netflix lo sabe y ha lanzado una nueva serie sobre los Bridgerton. Se trata de un spin off inspirado en uno de los personajes más misteriosos de la ficción: la reina Carlota. Esa señora que aparece siempre para tener la última palabra y que parece más fría que el hielo.

Ahora, gracias a la nueva serie de Netflix, vamos a conocer cómo fue su historia de amor con el rey. Pero. ¿quién es la actriz que se encarga de dar vida a esta versión joven de la reina? Se trata nada más y nada menos que de India Amartefio. Una británica que debuta por todo lo alto en Netflix. Y quédate con su cara y su nombre porque estamos seguros de que va a dar mucho que hablar.

Para que la conozcas mejor, te vamos a contar algunos datos sobre ella.¡Toma nota!

Edad y lugar de nacimiento

Empecemos por lo primero: ¿qué edad tiene India Amartefio y dónde nació? Pues es toda una chica de la Generación Z. Nacida en 2001, India tiene 22 años y nació en Reino Unido.

Pasado en musicales

A pesar de su corta edad, India puede presumir de tener una carrera bastante consolidada. De hecho, siendo niña fue una de las protagonistas del musical El Rey León de Londres, dando vida a la joven Nala.

Pero la cosa no se queda ahí. La artista también estuvo en otro de los musicales más exitosos de los últimos años de la capital británica: Matilda. Allí daba vida a Hortensia. Además, en 2013, estuvo en el Musical de Charlie y la fábrica de chocolate en el papel de Violet.

Pasado televisivo

Pero no solo ha estado encima de los escenarios. También se ha puesto delante de las cámaras. Siendo adolescente estuvo en series como Doctor Who y The Magician's Apprentice. También fue chica Disney. Y es que India estuvo en la ficción The Evermoor Chronicles.

Ahora, con 22 años, India se ha convertido en una de las protagonistas de la nueva serie de Los Bridgerton.