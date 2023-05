LOS40 Classic presenta: La fiesta ochentera en San Isidro 2023

Las noches ochenteras no pueden estar más de moda. Aunque también es verdad que en LOS40 Classic nunca han dejado de estarlo. Se nos da bastante bien eso de crear momentos irrepetibles, de volver a recordar aquellas noches en las que fuiste feliz y cantabas a pleno pulmón tus canciones favoritas.

Por eso, este San Isidro volvemos a conquistar la Plaza Mayor de Madrid con la mejor fiesta dedicada a esta inolvidable década. Será a partir de las 19:00 horas, con aforo gratuito hasta completar aforo. Una ocasión perfecta para celebrar la buena música, la amistad y las fiestas de Madrid.

No se nos ocurre mejor manera de celebrar la víspera del día grande de la capital que con un concierto revival con grupos míticos de La Movida, una época que ya ha cumplido 40 años y que siempre estará en nuestros corazones. The Refrescos con su Aquí no hay playa; Jaime Urrutia de Gabinete Caligari o Rafa Sánchez de La Unión, entre otros. Además, Vicco, la artista de moda y finalista del Benidorm Fest, se subirá al escenario como final de fiesta para contagiarnos a todas las ganas de bailar la noche entera.

Con la participación del Ayuntamiento de Madrid, y dentro de la programación de las Fiestas de San Isidro, la entrada será completamente libre hasta completar aforo.

The Refrescos

Que en Madrid no hay playa lo sabemos todos, pero más desde finales de los años 80, cuando The Refrescos hizo universal este lema con su canción más conocida. El grupo se formó en la capital en 1984 con un estilo orientado al ska, e incluyeron la nombrada canción en una maqueta grabada en 1986. De su primer álbum se extrajeron otros sencillos, como Mentiras o Maripili, que también tuvieron éxito, pero nada comparable a la de aquella primera canción. Después de animar a varias generaciones, en 2021 publicaron su último álbum, Retro power.

AQUí NO HAY PLAYA new oficial version, THE REFRESCOS dirigido por Juan Carlos Arévalo (2013)

Jaime Urrutia

El que fuera líder de mítico grupo Gabinete Caligari que sorprendió al mundo musical en los 80 y 90 con un rock torero y reivindicativo. Con su particular forma de entender el rock, el grupo dejó un amplio legado de canciones como Camino Soria, Cuatro rosas, La culpa fue del cha-cha-chá o Suite nupcial. En 2002 inició su carrera en solitario con el álbum Patente de corso.

Jaime Urrutia, en concierto, en 2006. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

Rafa Sánchez de La Unión

La Unión se presentó en 1984 en la madrileña sala El Sol con el single Lobo Hombre en París, uno de sus mayores éxitos, que llegó a ser disco de oro. Pocos meses después llegó su primer álbum, Mis siluetas, que rápidamente convirtió en hits otros temas como Sildavia o Eclipse total. Con sonidos pop-rock y muchas influencias de la new wave británica fueron la tónica que siguió la banda durante esta larga carrera, de más de tres décadas de duración. Con su etapa en solitario, Rafa Sánchez ha seguido llevando este sonido tan característico que nos ha acompañado toda la vida.

Rafa Sánchez, exlíder de La Unión, durante un concierto en Barcelona en 2019. / Xavi Torrent/Getty Images

Vicco

Ella mejor que nadie ha sabido captar lo que supone montar una fiesta ochentera. La artista de moda y finalista del Benidorm Fest se subirá al escenario como final de fiesta para contagiarnos a todas las ganas de bailar la noche entera y de descubrirnos la nueva música en la que ya está trabajando.

Vicco - Nochentera (Video Oficial)

Fin de fiesta ochentero

Y si después de todo este subidón ochentero tienes ganas de más, no te preocupes, hemos preparado un fin de fiesta en el que no dejarás de bailar. La década de los 80 sigue siendo nuestra época fetiche, en la que la música nos dejó los temas más importantes de nuestra vida, con los que seguimos vibrando como la primera vez que los escuchamos. Por eso vamos a llevar lo mejor de esta década a la Sala But de Madrid (C. de Barceló, 11), uno de los locales imprescindibles en la capital.

Disfrutaremos de la mejor música, nuestros DJs de LOS40 Classic y de muchas otras sorpresas que tenemos preparadas. Será el domingo 14 de mayo, en plenas fiestas de San Isidro, para que puedas continuar con tus planes a las 00 de la noche. ¡NO TE QUEDES SIN TUS ENTRADAS!

Madrid Sala But 23:55 Europe/Paris Fiesta ochentera con LOs40 Classic LOS40 Classic presenta: La fiesta ochentera en San Isidro 2023 Sala But Los40es ENTRADAS

No te puedes perder este gran evento con música para todos los gustos y horas de diversión. ¡Te esperamos en la Plaza Mayor de Madrid el 14 de mayo!