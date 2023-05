4 canciones dance para disfrutar esta semana: Alan Walker, Martin Solveig, R3hab...

Llega el fin de semana y como suele ser habitual acudimos fieles a nuestra cita con la música electrónica para disfrutar de las mejores canciones que los principales artistas del género han estrenado en los últimos días. Porque en LOS40 Dance siempre estamos listos para disfrutar de temas de los grandes nombres nacionales e internacionales.

Alan Walker, Martin Solveig, R3hab o Fatboy Slim unen sus talentos a los nombres de Inna, Rita Oram, Raphaella para dar vida a sus nuevos sencillos con los que aspiran a convertirse en los reyes de las listas de ventas y en auténticos rompepistas del fin de semana. ¿Preparado para emprender el viaje?

Alan Walker y Sasha Alex Sloan - Hero

Es la novedad más reciente de la música electrónica. Apenas unas horas después de salir del horno podéis disfrutarla en esta recopilación de los temas que deberían formar parte de la playlist de tu fin de semana. Un crossover entre el dance y el pop marcado por la angelical voz de Sasha Alex Sloan y por los ritmos y progresiones de Alan Walker.

Una canción llamada a convertirse en un número 1, Hero, uno más en la carrera del dj que más número de seguidores tiene en las principales plataformas de reproducción. Después de colaborar con artistas como Miley Cyrus, Coldplay, A$AP Rocky... el dj y productor demuestra que sigue muy en forma.

Martin Solveig y Raphaella - Allo allo

Uno de los pioneros de la escena musical house en Francia, Martin Solveig, está de regreso a la actualidad musical con una nueva colaboración que lleva la voz de Raphaella. Con ese nombre podríamos pensar que estamos ante una apuesta por los sonidos electrónicos italianos.

Pero lo que nos encontramos en Allo allo es un tema marca de la casa del dj que sabe sacarle el máximo provecho a los sintetizadores para dar vida a un hit a caballo entre la electrónica y el pop. Ojalá que sea el primer paso de un proyecto discográfico más ambicioso.

Rita Ora ft. Fatboy Slim - Praising you

Praising you ha sido el segundo single de Rita Ora incluido en su nuevo álbum de estudio You and I. Al escucharlo, inevitablemente no podemos olvidarnos de Praise you, la canción que versiona este hit. Un clásico creado por Fatboy Slim que vio la luz en 1999 y que ahora se ha reconvertido en una apuesta EDM que va a dar mucho que hablar.

"Para obtener no solo el sello de aprobación de Norman, sino también colaborar con él y rendir homenaje a una canción tan grande de mi infancia fue realmente una experiencia surrealista. Creo que esta grabación significa algo diferente para todos, pero desde mi perspectiva, se trata de elogiar a tus seres queridos y realmente celebrar esas relaciones. Me siento increíblemente honrada de que podamos darle nueva vida a la canción y volver a presentarla a una generación completamente nueva" explicaba la artista británica sobre este tema.

R3HAB, INNA, Sash! – Rock My Body

Y hablando de nuevas versiones o remixes u homenajes o como sea que llamemos al hecho de regresar a clásicos de la música electrónica, Rock my body de R3hab, Inna y Sash es otro ejemplo perfecto. Porque el trío ha conseguido crear una nueva canción partiendo de la base de un clásico entre los clásicos en el que ya estuvo presente Sash.

Se trata de Ecuador de Sash y Rodriguez un tema que fue un auténtico bombazo en 1997 y sonó en las principales pistas de baile de todo el mundo a finales del siglo XX. 26 años después de su nacimiento vuelve a estar en boca de todos aunque ha perdido ese toque diferencial de estar cantada en castellano.