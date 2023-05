Cuando la vida te golpea: Ed Sheeran publica Subtract (-), su disco más triste hasta la fecha

Restar era la última de las operaciones matemáticas básicas que le quedaba a Ed Sheeran para titular un álbum que, sin duda, se perfila como el más triste y profundo de toda su carrera. En los últimos años, la vida ha golpeado de lleno al cantante y compositor de Halifax. Ha perdido a varios de sus amigos y a su pareja, embarazada de su segunda hija, le diagnosticaron un tumor inoperable hasta que diera a luz. Lidiar con la muerte, con la enfermedad y la incertidumbre generarían un gran impacto en cualquiera y por puesto, en el músico, que ha volcado todas estas vivencias en Subtract.

"Este disco va sobre el duelo, el miedo y la depresión", como el propio artista reconoce en esta entrevista a LOS40: "Siento que la vida siempre nos presenta pequeños retos y el año pasado nos puso uno de los grandes, pero los superamos como una familia", explica.



Boat es el tema que inaugura el álbum y funciona como segundo single de Subtract. En su letra y vídeo, Sheeran define muy bien cómo ha sido su mundo hasta hace bien poco: vivir a merced de las olas de un mar embravecido donde no tienes el control sobre nada de lo que ocurre en tu vida. Y, en general, esa sensación de abrazar el caos es la que recorre todo el disco.

En Salt Water vuelve a tener el mar de fondo. "Soy libre en el agua salada, abrazo la profundidad y lo dejo todo, era solo un sueño", canta. El primer single del disco fue Eyes Closed, que ya debes conocer bien y que probablemente la canción más movida del álbum. La melancolía continúa rezumando a medida que avanza el disco y Ed se pregunta en Life Goes Oncómo es posible seguir con la vida cuando alguien cercano se ha ido. En canciones como Dusty intuimos ya cierta luz en la composición y también la sonoridad y los arreglos de la canción, algo más lúcida que las anteriores: "Ayer fue una larga noche / Pero tengo la sensación de que el futuro es tan brillante", canta Sheeran en este tema.

En End of Youth, el artista se pregunta si: ¿Es este el final de nuestra juventud cuando el dolor comienza a tomar el control? Mientras, Colourblind posee una preciosa melodía que mece la letra de la canción, quizás un punto de color y luminosidad en el disco. Le sigue Curtains, que es mucho más guitarrera y cañera, pero no solo eso, en este tema, Sheeran se permite salir de su oscuridad, ya ha sufrido demasiado y así lo expresa en su letra: "¿Puedes tirar de las cortinas? / ¿Déjame ver el sol? / Creo que ya he salido de mi escondite". Pero estos destellos acaban pronto. Continúa el disco con Borderline o Spark, canciones en las que vuelve a estar al borde del abismo.

En la bellísima Vega, Sheeran encuentra algún atisbo de esperanza: "Estoy tratando de mantenerlo todo junto / Se cierra una puerta y se abre una / Tengo que mantener el foco / Si creemos, entonces todo mejorará", canta el británico. Los sentimientos están a flor de piel en Sycamore, el tema más explícito de Sheeran sobre la enfermedad de su pareja mientras estaba embarazada de su pequeña. El amor se abre paso en No Strings y en The Hills of Aberfeldy, en las que el artista consigue reconciliarse con el mundo.

Ed Sheeran en una imagen promocional de Subtract. / Imagen cedida por Warner Music

En la versión deluxe de Subtract encontramos, además,4 bonus tracks, en los que el artista ha echado el resto a nivel de composición. Hay mucha verdad y mucho pesar en este disco, quizás porque el dolor siempre inspira más que los momentos felices. Sheeran consigue sacudirnos con cada letra y con cada melodía de este trabajo para el que ha contado con un colaborador de excepción: Aaron Dessner, de The National, un verdadero artesano de letras y melodías tristes.

A lo largo de Subtract, Sheeran se muestra vulnerable, punzante, entregado al caos o a la ansiedad, pero también hay momentos en los que trata de salir a flote, son los menos, pero consiguen brillan entre tanta oscuridad.